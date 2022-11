Novak Djokovic venció a Ruud y ganó el Torneo de Maestros

En una hora y 34 minutos, Nole se impuso con claridad por sobre uno de los mejores tenistas de la actualidad, a quien ya le había ganado las tres veces anteriores en las que se habían enfrentado. Por el contrario, el noruego de 23 años jugó su tercera final de un torneo grande, tras llegar al partido decisivo en los Grand Slam de Roland Garros y US Open, pero en todas se quedó con las manos vacías.

A sus 35 años, Djokovic aprovechó las ausencias de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y Alexander Zverev, campeón defensor del Masters, ambos ausentes por lesión, y demostró que sigue vigente, logrando el sexto Masters de su carrera: 2008 (en Shanghai) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (todos en Londres), los anteriores.

Además, sumó su quinto título en la temporada tras sus victorias en el Masters 1000 de Roma, Wimbledon, Tel Aviv y Astana. Vale destacar que no jugó varios torneos por no estar vacunado contra el coronavirus, entre ellos, el Australian Open, primer Grand Slam del año.

El camino de Djokovic al título

Fase de grupos: 6-4 y 7-6 (7-4) vs. Stefano Tsitsipas; 6-4 y 6-1 vs. Andrey Rublev y 6-3, 6-7 (5-7) y 7-6 (7-2) vs. Daniil Medvedev

Semifinales: 7-6 (7-5) y 7-6 (8-6) vs. Taylor Fritz

Final: 7-5 y 6-3 vs Casper Ruud