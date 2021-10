Luego de la séptima derrota, De Felippe, de común acuerdo con la dirigencia, tomaron la decisión de ponerle fin al ciclo del DT en el "Decano" que se extendió por 30 encuentros con 10 triunfos, 7 empates y 13 derrotas desde que asumió el 1º de enero de este año en reemplazo de Ricardo Zielinski.

"No soy necio, si veo que no tengo respuestas del plantel me voy a ir", había dicho la semana pasada, tras el empate como local con San Lorenzo, el propio De Felippe.

12-10-2021_cordoba_talleres_en_el_reencuentro.jpg Omar De Felippe renunció como técnico de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán se encuentra en la 21º posición con 16 puntos luego de 4 victorias, 4 empates y 7 caídas, además de una racha de seis encuentros sin victorias (2 igualdades y 4 traspiés).

De esta manera De Felippe se suma a los otros nueve entrenadores que habían dejado su cargo: Miguel Ángel Russo (Boca), Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Gustavo Coleoni (Central Córdoba de Santiago del Estero), Mariano Messera y Leandro Martini (Gimnasia y Esgrima La Plata), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Leonardo Madelón (Platense), Juan Manuel Azconzábal (Unión) y Fernando Gago (Aldosivi).