Países Bajos se lo ganó sobre el final a Senegal en un duelo parejo

El conjunto dirigido por Louis van Gaal se vio impotente en gran parte del partido para quebrar la solidez defensiva de los senegales, actuales campeones africanos, pero sobre el final aprovechó algunas licencias y -con alguna complicidad del arquero Edouard Mendy- encontró el gol a los 83 con un cabezazo de Cody Gakpo, a los 83.

Senegal apostó a ir por el empate y dejó espacios que fueron bien aprovechados y en el último de los ocho minutos adicionados por el brasilero Wilton Sampaio, los europeos liquidaron el pleito mediante un rebote de Mendy que Davy Klasssen mandó al fondo de la red.

Con el resultado puesto se agiganta la ausencia de Sadio Mané ya que la estrella de la Selección y del Bayern Munich está entre el plantel pero no podrá jugar el partido por una lesión. Es una baja sensible para las aspiraciones de todo un seleccionado, que afronta su tercera Copa del Mundo; disputó las ediciones de 2002 (llegó hasta cuartos de final) y 2018 (no pasó la fase de grupos).

Los de Van Gaal, en cambio, cuentan con un buen plantel con grandes jugadores como Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong y Memphis Depay pero no llegaron a la máxima cita de la mejor manera ya que en la Eurocopa 2021 quedaron eliminados en octavos de final a manos de República Checa.