Polémica en la NBA: Scottie Pippen acusó a Phil Jackson de racista

En el programa de Dan Patrick, Pippen aseguró que el entrenador decidió quién se jugaría la última en base a motivos raciales. La leyenda de los Bulls se encuentra en plena gira de promoción de su marca de whiskey y su libro biográfico, por lo que afirman que está buscando toda la atención posible en cada entrevista.

Greatest Moments in NBA History - Toni Kukoc Game Winner vs Knicks La jugada de Toni Kukoc ante los Knicks en 1994

En 1994 el escolta se negó a entrar al partido tras la decisión de Jackson, decisión que lo puso en el ojo de la tormenta. Ahora fue más allá, afirmando que la jugada se diseñó de esta forma para que Kukoc lograra un aumento de sueldo, "un movimiento claramente racial" por parte de Phil Jackson.

El alero de 55 años le aseguró Tyler R. Tynes que "lo que quiero decir es: si supieras que Scottie Pippen había sido de los Bulls desde la batallas del ’87 a través de los Pistons y todos los demás equipos que tuvimos para llegar a esos tres campeonatos, ¿no le darías a Scottie Pippen una oportunidad de obtener un tiro en el último segundo sin Michael Jordan? ¿Puedo tener una oportunidad como si estuviera haciendo todo el trabajo sucio?".

image.png Pippen y Jackson ganaron seis anillos de la NBA juntos

"Todo eso lo entiendo desde el punto de vista del baloncesto, pero cuando dices un acto racista", intervino el periodista. "Bueno, ¿por qué Tony, que era un novato, tendría el último y segundo golpe? Como ese era el equipo de Scottie Pippen, pero en ritmo de MVP de ese año. Sí, está bien, ¿por qué lo pondrías en una posición para no tener éxito? ¿Por qué no lo pondrías en una posición para tener éxito? Michael Jordan no está aquí, así que, ¿quién es el próximo en la fila para ti?", contragolpeó Scottie.

Ante la insistencia de Pippen de que Phil Jackson tomó la decisión con "un motivo racial", el periodista repreguntó: "Al decir que es una decisión racista, estás llamando racista a Phil Jackson". "No tengo ningún problema con eso", contestó el seis veces campeón de la NBA. "¿Crees que Phil lo era?", insistió Tynes y el ex jugador fue contundente: "Oh, sí".