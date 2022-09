¿Quién es Diego "La Barbie" Vázquez, el técnico argentino de Honduras?

Pero, ¿quién es Diego Vázquez? Mendocino nacido hace 51 años en el departamento de San Martín, realizó inferiores en el Club Atlético San Martín de Mendoza en donde hizo su debut oficial como arquero en 1987, con solo 16 años.

image.png

Luego, decidió probarse en River y en Huracán, pero no tuvo éxito. Emigró a los Estados Unidos, donde fichó para el por ese entonces amateur Houston Dynamo.

Tres años después, su sueño de poder vivir del fútbol lo llevó a Honduras, puntualmente el Motagua, con sede en Tegucigalpa, y considerado uno de los cuatro mejores de Honduras.

image.png

Fue allí donde lo apodaron "La Barbie". "Cuando llegué a Honduras tenía el pelo largo y un periodista le había regalado a su hija una muñeca con una extensa cabellera. Así que me puso ese apodo y me siguieron llamando así. Al principio me molestaba porque dudaban de mi virilidad, pero con el tiempo me fui acostumbrando", explicó el propio DT.

En 2014 se hizo cargo del puesto de entrenador del Motagua, y bajo su conducción el equipo dio seis vueltas olímpicas. El vínculo laboral con el club de sus amores se vio interrumpido por un desafío mayor: ser entrenador interino de la Selección de Honduras. El 19 de junio, se hizo oficial su contratación como técnico.

diego vazquez bailando por un sueño.mp4

Pero no todo es fútbol en la vida de Vázquez. Padre de tres hijos, Thiago, Matías y Candela, vende su propia línea de vinos (Finca Don Vázquez) e importa vinos y productos argentinos.

Además, tuvo un acercamiento a la farándula hondureña en 2011, donde participó en la segunda temporada del show "Bailando por un sueño".

Un año más tarde formó parte de "El Xendra", película basada en las descripciones sobre el supuesto contacto extraterrestre recibidos por los peruanos Sixto Paz y Ricardo González. En dicho film, Diego Vázquez interpretó a un extraterrestre.

image.png

"Cuando llegué a Honduras, en 1997, jamás imaginé que iba a estar todos estos años, hacerme hondureño y tener hijos hondureños. La verdad es que este país me trató muy bien y es mi casa. Siempre digo que soy argentino de nacimiento y hondureño de corazón. Estaré por siempre ligado a este país de cualquier forma", narró el multifacético personaje.

En relación al partido de este viernes ante la Argentina, el director técnico que reemplazó en el cargo al colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez consideró que el conjunto de su colega Lionel Scaloni "tiene variantes por demás" para convertirse en dominador de las acciones.

"Honduras debe ser valiente. Es natural que todos tengamos miedo ante la circunstancia de enfrentar a un equipo que es poderoso. Es una emoción inherente al ser humano", describió el entrenador mendocino.