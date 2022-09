De Paul: "Es una Selección que está muy comprometida"

El futbolista de Atlético Madrid se refirió al inminente Copa del Mundo de Qatar 2022 y reconoció que "es muy difícil poder desconectar porque alguien te lo vuelve a recordar. Cada vez falta menos y en mi cabeza está diariamente el Mundial".

Por otra parte, afirmó que no está preocupado por su falta de continuidad en el equipo del Cholo Simeone porque el cuerpo técnico del seleccionado los "conoce muchísimo". "Jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años Lionel Scaloni la tiene".

De Paul, de 28 años, fue convocado para los amistosos que disputará Argentina ante Honduras y Jamaica los próximos días en Estados Unidos y que aprovechará Scaloni para definir la lista de 26 jugadores que llevará a Qatar.

“Con esta camiseta siempre tenés un plus para dar. Es bueno e importante sentirlo así. A mí me pasa hoy porque siento mucha confianza. Salgo a la cancha y siento que nos va a ir bien... Me siento tan cómodo como en casa y eso hace que se transmita dentro de la cancha”, indicó De Paul en una entrevista con TyC Sports.