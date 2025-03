"Quitando a Messi, Scaloni es la gran estrella de la Selección Argentina" / Por Víctor Folini

-¿Te sorprendió este nivel de la Selección Argentina sin Messi?

-No, no me sorprendió porque vengo siguiendo desde hace mucho tiempo a esta Selección y, pues, demostró que era la campeona del mundo, más allá de que es verdad que Brasil está muy flojo y presentó un equipo de los peores que le he visto en los últimos 20 años, con poco amor propio, y por eso se ha terminado el ciclo de Dorival Júnior.

-¿Es Argentina la mejor Selección del mundo hoy?

-Sí, sí, para mí es la mejor porque es el actual campeón y está mantenido el nivel. No es que haya sido campeón y luego bajó el nivel.

-¿Y cuáles son las claves?

-La convicción que tiene, más allá de que tiene un grandísimo técnico y de los jugadores que tiene, pero son jugadores que no son estrellas mundiales, quitando a Messi. Son grandísimos jugadores en grandísimos equipos, pero no hay cinco cracks. Pero eso sí, tienen una convicción extraordinaria, mantienen la humildad, el hambre. Lo que diferencia a este equipo es la convicción que tiene más allá de todas las consideraciones técnicas. Y además lo tiene a Messi, claro.

-El Mundial está en el horizonte y Argentina asoma hoy como una gran candidato a ser campeón. ¿Eso es bueno o el malo?

-Eso pues siempre es malo porque todos los rivales quieren ganarle y porque al final va a ser el gran rival a batir y más si está Leo (Messi). Creo que la va a tener el doble de difícil poder ganar, así que para mí es negativo, pero es la realidad que tiene que afrontar Argentina.

-¿Y a Messi cómo lo ves para el Mundial 2026, al que va a llegar con 38 años? ¿Lo ves en un papel estelar todavía en esta Selección Argentina y a pesar del paso del tiempo?

-Si, yo siempre creo que los grandes cracks nunca mueren. Y si bien no va a tener un papel tan importante como en Qatar, porque ahí en Qatar marcó la diferencia con tantos goles, penaltis e influencia en el juego, pero si físicamente llega bien Leo va a tener un papel clave. No decisivo, pero sí clave.

-¿La selección española es el único equipo que hoy puede ganarle a la Argentina?

-No, no, qué va. Cualquier equipo grande la puede complicar. Ya se lo complicó Australia, se lo complicó Países Bajos. Cualquier equipo grande le puede complicar a cualquier grande. Alemania, España y Francia, los tres que ahora mismo son más fuertes, pero también cualquier equipo grande.

-¿Y cómo ves a España, la selección de tu país?

-Bien, muy bien. Es un equipo con mucha convicción, con jugadores muy técnicos, con ideas claras. ¿Si puede ser candidata en el Mundial? Si, si, porque tiene dos o tres cracks. Rodrigo me parece crack, Pedri también… si se ajusta un poco atrás y encuentra un funcionamiento adecuado puede ser candidata.

-¿Como seguidor del fútbol argentino te sorprende ver deslumbrar a la Selección y como contrapartida los torneos locales son cuestionados por su desorganización y malos espectáculos?

-No me sorprende porque siempre ha sido así. El futbol argentino ha ido a peor cada día. Hay un matiz, es verdad. En 2002 era un poco mejor que en 2010 y en 2010 era mejor que ahora. Hay más decadencia no sólo en cuanto a equipos y jugadores, sino en cuanto a juego. Cada vez se juega peor, se choca más, es un fútbol muy físico y poco técnico. El fútbol en Argentina es así porque no se respetan los procesos, porque cada vez hay menos medios, hay poca formación y hay pocos profesores.

-En Argentina se abrió el debate sobre las SAD, que en España es algo común. ¿Qué te parecen?

-Cada país tiene sus reglas y sus modos de organizar el fútbol, entonces no me atrevería a juzgar eso y tampoco estoy al detalle. Sí conociendo un poco me parece complicado. Por un lado le sacaría sentido de pertenencia a los clubes y por otro le aportaría más oxígeno financiero.

-Estuviste con Riquelme, que según dices es un gran amigo tuyo…

-Si, estuve comiendo asado con él tres horas. Y como siempre muy bien.

-¿Te contó algo de Boca?

-No, hablamos en general. Y lo que me comentó tampoco interesa mucho para revelar