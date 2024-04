Rafael Nadal avanza en Madrid y se enfrentará a Pedro Cachín

Nadal fue alentado por el Rey Felipe VI, Zinedine Zidane y una entusiasta multitud que llenó la Caja Mágica para ser testigos del que posioblemente sea el último torneo de Nadal en España.

El astro de 37 años apenas disputó su cuarto partido oficial desde su más reciente parate por una lesión. Diezmado por problemas físicos en años recientes, Nadal ha indicado que este año podría ser el último en la gira.

"Llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos", dijo Nadal. "Yo fallo, pero el público no falla nunca".

Undécimo en el ranking mundial, De Minaur había derrotado a Nadal por 7-5, 6-1 hace apenas 11 días en Barcelona, donde el español reapareció tras una ausencia de tres meses. Nadal ofreció una mejor versión esta vez.

El gran objetivo de Nadal es tratar de llegar en el nivel más óptimo posible para disputar el próximo el Abierto de Francia, donde es el dueño del récord con 14 consagraciones.

"No, no, todavía no", respondió cuando la preguntaron si era el Nadal de antes. "Hace falta tiempo. Ha habido momentos de buen nivel de tenis, he podido hacer cosas positivas. Pero todavía va y viene".

Por el pase a los octavos de final, Nadal se medirá el lunes con el argentino Pedro Cachín, quien derrotó 7-6 (1), 3-6, 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe (20° preclasificado).

"No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado", destacó Nadal.

La otra argentina que jugó este sábado fue Lourdes Carlé, quien cayó ante la letona Jelena Ostapenko por 6-3 y 6-3.

Mañana se presentarán Sebastián Báez, enfrentando al estadounidense Taylor Fritz, y Francisco Cerúndolo, quien chocará con otro norteamericano, Tommy Paul.