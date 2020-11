River-Banfield: 22 personajes en busca de una cancha

El primer domingo del campeonato local comenzó con problemas, con un partido en Santa Fe que casi se suspende y el debut de los Millonarios y el Taladro sujeto a que los locales consigan un terreno apto para disputarlo antes del martes a las 21.

De los autores del empate en 38 votos sobre 75 sufragios no podía esperarse un resultado diferente y la primera fecha de la Copa Liga Profesional comenzó con inconvenientes que no tienen nada que ver con cuestiones deportivas ni de seguridad, con un público que por elementales cuestiones sanitarias no puede concurrir.