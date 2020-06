River: Gallardo analiza volver a los entrenamientos en Jujuy y Mar del Plata

Mientras se espera por algún permiso especial para volver a entrenar al menos en grupos pequeños, en River imaginan una pretemporada entre el mes de julio y agosto. En este marco es que han recibido de manera oficial contactos para llevar al plantel a Jujuy y a Mar del Plata donde suponen que habrá más apertura para los meses mencionados.Desde la AFA ya tienen un protocolo listo para el regreso a los entrenamientos muy parecidos al que usaron en Alemania y los clubes lo han adecuado a sus posibilidades. Pero en la zona de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es probable que el tiempo de cuarentena no permita que se ponga en práctica, por eso hay invitaciones para llevar a River a lugares que estén en fases más flexibles de la cuarentena.Los dos lugares donde pusieron en disponibilidad sitios para pretemporada son Jujuy y Mar del Plata. En el norte el propio gobernador Gerardo Morales le avisó a Rodolfo D’Onofrio que tenga en cuenta la chance pues es una zona casi sin contagios y que en breve tendrá la apertura del turismo interno junto con Salta. La presencia de River ayudaría a esta iniciativa de reactivación y además le daría al plantel todas las posibilidades de tener el protocolo sanitario adecuado.Rápidamente se sumó a la oferta Mar del Plata. El Intendente de la Feliz, Guillermo Montenegro, extendió la invitación, una vez que sea permitido por el Gobierno Nacional. “Hablé con D’onofrio porque tengo un conocimiento de muchos años, hablamos cada tanto, le conté lo que se me había ocurrido, también se lo comenté a Tapia que estábamos hablando de otras cosas y para que sepa por otras instituciones que puedan querer venir”, reveló.Además aseguró: “Hay muchos lugares de nuestra ciudad que pueden ayudar como una cápsula o una burbuja como puede ser la Villa Marista o los predios de los clubes. Deportes individuales y colectivos, que se preparan pensando en los Juegos Olímpicos, la ciudad los puede albergar. Serviría para los hoteles que no están trabajando”.Gallardo que la semana pasada estuvo almorzando con el Presidente Alberto Fernández dijo en esa charla que se necesita al menos dos meses de preparación para volver a competir. Durante este mes de junio se sabrá si esta posibilidades de irse a entrenar lejos del AMBA se hace realidad.