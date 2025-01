River Plate cerró la llegada de Lucas Esquivel, su octavo refuerzo

El "Millonario" adquirió el 80 por ciento de los derechos del jugador santafesino por poco más de cinco millones de dólares, una cifra significativa que reflejó la necesidad de reforzar ese sector del plantel. El proceso de negociación no fue sencillo. Inicialmente, River ofreció 2,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase, pero Athletico Paranaense se mostró reticente a aceptar.

Finalmente, el cierre del mercado de pases argentino, extendido hasta el 30 de enero, brindó tiempo adicional para alcanzar un acuerdo definitivo. La salida de Enzo Díaz a San Pablo dejó a Marcos Acuña y Milton Casco como únicas alternativas en el puesto, lo que llevó al club de Núñez a priorizar la contratación de Esquivel.

El jugador, de 23 años, venía de un 2024 destacado, donde disputó 53 partidos y se consolidó como una pieza clave en el equipo brasileño. De todos modos, había tomado la decisión de no continuar en Athletico Paranaense, dejando de entrenarse junto a sus compañeros y presionando para facilitar su traspaso a River.

Su llegada apunta a ofrecer variantes tácticas, ya que puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo, marcador central en una línea de tres, o incluso como mediocampista por la banda. Su versatilidad y calidad prometen ser un aporte clave para el equipo en la próxima temporada.

Con esta nueva incorporación, Lucas Esquivel se une a Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Tapia, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel como los refuerzos que Gallardo sumó a un plantel que busca ser competitivo en todos los frentes.

MIguel Borja, con goles y ganas de seguir en River

Miguel Borja va retomando su nivel en River y volvió a su racha goleadora en los amistosos que disputó el equipo antes de la competencia oficial y en este contexto aclaró que quiere seguir en vistiendo la banda. "Mi objetivo es superar al Miguel Borja del 2016, que marcó 39 goles", declaró el delantero colombiano.

"Creo que después de la pretemporada me he sentido muy bien. Tengo 32 años ya y espero cumplir las expectativas de la gente. Esto recién está empezando. Esperamos regalárselos este año", declaró el colombiano tras el triunfo ante la Selección de México, elegido nuevamente como el MVP de la noche.

El “Colibrí” reconoció que había tenido una preparación especial en San Martín de los Andes. "Hice una buena pretemporada, un poco distinta tal vez, para estar un poco más ágil y dinámico. Solo falta empezar ganando el sábado y marcando nuevamente", admitió.

Actualmente, Borja es el único 9 natural que tiene el plantel, más allá del juvenil Agustín Ruberto (en el Sudamericano Sub-20) y de la llegada de Sebastián Driussi, quien se siente más cómodo como segundo delantero. Tras la victoria ante la Selección de México, declaró: "Mi objetivo es superar al Miguel Borja del 2016, que marcó 39 goles. Estuve cerca, pero este año quiero lograrlo". "Me encantó. Desde el año pasado venía probando de afuera, que era algo que no tenía. Ahora me estoy animando más. Fue un bonito gol, con potencia, y espero que vengan muchos más", expresó el 9.