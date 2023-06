Roland Garros: Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo siguen en carrera

Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 49° del ranking de la ATP, exhibió su mejor nivel en la cancha número 14 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne. Lo hizo con un juego superior al que había mostrado en sus victorias de las rondas previas sobre el británico Jack Draper (55) y el australiano Alex De Miñaur (19).

De ahí que Etcheverry lo haya festejado tirándose al piso, para luego salir disparado a abrazarse con sus abuelos que estaban en la platea del estadio. "Gracias a mis abuelos juego al tenis, me bancaron gran parte de mi carrera, pude regalarles este momento y eso es algo maravilloso", expresó el platense luego de su victoria. Su próximo rival será el japonés Yoshihito Nishioka (33), que acabó con la gran semana del brasileño Thiago Seyboth Wild (172) y le ganó por 3-6, 7-6 (10-8), 2-6, 6-4 y 6-0.

"No tengo palabras para describir este momento. Creo que estuve muy suelto desde el principio. Sabía que Coric iba a plantear un partido intenso, en el que había que pasar muchas pelotas. Físicamente estoy entero, quiero disfrutar de esta victoria y seguir con la misma energía", afirmó el tenista hincha fanático de Gimnasia.

Por su parte, Cerúndolo, el mejor tenista albiceleste de la actualidad y 23° preclasificado del torneo, eliminó al noveno favorito, el estadounidense Taylor Fritz, por 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas, 50 minutos en el court Suzanne-Lenglen.

Esta victoria es la cuarta del argentino frente a rivales ubicados en el top ten del ranking ATP en siete partidos disputados este año, una racha que intentará prolongar en la siguiente ronda cuando se enfrente con el danés Holger Rune, número 6.

"Jugué un partidazo, Taylor es un gran rival, top ten. Le cuesta la defensa y sabía que debía atacarlo para no dejarlo jugar tan cómodo porque si no se me iba a complicar. Al principio me costó pero por suerte pude confirmar todo lo que estoy haciendo esta temporada", celebró el argentino, quien cumple su mejor actuación histórica en un torneo grande.

Cerúndolo se topará ahora con Rune, finalista este año de los Masters de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Múnich. El danés eliminó al argentino Genaro Olivieri, a quien le ganó 6-4, 6-1 y 6-3 en 1 hora, 58 minutos en la cancha principal Philippe-Chatrier.

De esta manera, Genaro Olivieri le puso punto final a la mejor actuación de su carrera. El argentino, de 24 años, no olvidará jamás su actuación en París, dado que jugó su primer torneo del circuito de la ATP en un Grand Slam al que accedió tras haber atravesado la clasificación en la que ganó tres partidos, y luego sorprendió al superar dos rondas.

Olivieri le ganó sucesivamente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (237) y al italiano Andrea Vavassori (148), hasta que se topó con un jugador de mayor jerarquía como Rune y sufrió una eliminación lógica.

El viernes, vale recordar, Diego Schwartzman no pudo con el griego Stéfanos Tsitsipas, preclasificado en el quinto lugar, quien lo demolió en tres sets y lo eliminó deRoland Garros, en la tercera ronda, en el marco del segundo Grand Slam de la temporada. El tenista porteño, de 30 años y ubicado en la posición 95 del ranking mundial ATP, sucumbió claramente ante el oriundo de Atenas, en dos horas y tres minutos, bajo el polvo de ladrillo del tradicional complejo tenístico parisino.