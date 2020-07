Santi Cazorla tras igualar un record de Riquelme en Villarreal: "Es un extraterrestre"

El ex Arsenal marcó dos goles, ambos de penal, y de esa forma alcanzó a Román como máximo anotador de la pena máxima en una temporada. El total que comparten hasta el momento es de ocho. "Ha sido el mejor de todos" elogió el volante dle Villarreal, ex compañero de Román en el Submarino Amarillo. "Me escribe mucho últimamente y se alegra por mí"