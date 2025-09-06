Gran Premio de Italia: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 18º

Colapinto registró una vuelta rápida de 1:19,992, pero no le alcanzó al quedar a 155 milésimas de la clasificación a Q2. La pole fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que hizo un giro impresionante de 1:18,792. Esto le permitió dejar en el segundo y tercer lugar a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Un poco más atrás, en la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

monzaclasificacion2025 Así largarán los pilotos en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy. Sin embargo, le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza. El 18º lugar en clasificación es el mismo que consiguió el año pasado en este mismo circuito, donde se dio su debut en la Fórmula 1. En aquella carrera, Colapinto tuvo una sólida actuación y finalizó 12°.

"Largamos un poco atrás los dos y tenemos problemas con el auto. Se complica y no es fácil de manejar, pero creo que si tenemos una buena estrategia en la carrera, pero hacer algo un poco más interesante", analizó el pilarense en los boxes.

"Me sentí cómodo en la tercera práctica libre y en la qualy dimos un paso para atrás. No me sentí cómodo, porque se movía bastante", agregó.

Colapinto y Gasly limaron asperezas

Después del Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto terminó undécimo cerca de los puntos y criticó la estrategia del equipo, su compañero Pierre Gasly aclaró lo sucedido y aseguró que el tema quedó resuelto.

El domingo pasado en Zandvoort, el argentino rozó sus primeros puntos en esta temporada de la Fórmula 1 pero se quedó con las manos vacías. La situación generó algo de polémica dentro de Alpine, ya que Colapinto perdió tiempo detrás de su compañero Gasly en las vueltas finales antes de recibir la orden de adelantamiento.

Al ser consultado por Motorsport sobre si había conversado con Colapinto después de la carrera, el francés confirmó que el intercambio fue positivo: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones. De cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

El argentino, por su parte, admitió que le dolió quedar tan cerca del top 10, pero se mostró optimista de cara a lo que viene: “Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.

