Horacio Zeballos campeón del US Open junto a Granollers tras una final épica

El triunfo llegó luego de dos horas y 25 minutos de pura tensión en el Arthur Ashe Stadium. Fue 3-6, 7-6 (4) y 7-5 en un partido que tuvo de todo: quiebres, presión constante y un momento límite en el que Zeballos y Granollers debieron salvar tres match points consecutivos.

El inicio fue favorable a los británicos, que se llevaron el primer set 6-3 con un quiebre al servicio del catalán. Pero en el segundo parcial, Zeballos mostró toda su jerarquía: ganó los 15 puntos que jugó con su saque y, en el tie-break, forzó los errores de Salisbury para igualar la historia.

El capítulo final fue dramático. Con el marcador 4-5 y 0-40 en contra, la dupla hispano-argentina parecía al borde de la derrota. Sin embargo, sostuvieron con temple ese juego, encadenaron ocho puntos consecutivos y luego quebraron para adelantarse 6-5. Con su servicio, Granollers selló la victoria por 7-5 y desató el festejo.

El abrazo de Zeballos con su padre en las tribunas del Arthur Ashe fue la imagen más emotiva de la jornada. Para el argentino, este segundo Grand Slam en la temporada lo consolida como el mejor doblista nacional de la historia y como uno de los referentes indiscutidos del circuito.

Mar del Plata y el tenis argentino celebran: Horacio Zeballos volvió a demostrar que está a la altura de los grandes escenarios.