Scaloni dijo que espera que "Messi juegue los tres partidos"

"Lionel si está en condiciones físicas va a ser de la partida y por lo que hablé con él está en condiciones. Vamos partido a partido, evaluamos en esos momentos, y esperamos que esté en las tres fechas", declaró el seleccionar en conferencia de prensa.

Scaloni-Messi.jpg Scaloni confía en poder contar con Messi en los tres encuentros que se vienen por Eliminatorias. Archivo.

Messi volverá a ser titular luego de casi dos meses, ya que su última vez fue el 10 de julio ante Brasil, en la final de la Copa América, mientras que el sábado sumó apenas 25 minutos en su debut con la camiseta del París Saint-Germain, ante el Reims.

Scaloni se refirió a la salida de La Pulga del Barcelona a PSG y se mostró "tranquilo" porque competirá en "un equipo grande de Europa e irá por títulos importantes". "Venir a la Selección es otra cosa, que él esté en PSG con otros argentinos es bueno porque puede ayudar al equipo nacional", opinó.

El entrenador tampoco esquivó el tema de la semana pasada sobre la negativa de la Premier League inglesa, la Serie A italiana y La Liga española de ceder a los futbolistas para los encuentros por las Eliminatorias. "Se habló muchísimo de que estos jugadores no iban a estar por sus ligas y quiero destacar las ganas de los futbolistas de estar y les quiero agradecer", dijo.

"Es un paso adelante que esta Selección dio. Debatimos con varios clubes, a los que tenemos llegada desde el cuerpo técnico y por eso convocamos a los jugadores", agregó.

Argentina marcha segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas con 12 puntos, a 6 del líder Brasil -a quien enfrentará el domingo 5 en San Pablo-, y mañana jugará frente a Venezuela, desde las 20, en Caracas. No obstante, el jueves 9 se medirá con Bolivia en Buenos Aires, el estadio Monumental.

¿Qué equipo pondrá?

"El equipo todavía no está confirmado, ayer tuvimos el primer entrenamiento con todos. Hablamos con la mayoría de los jugadores, pero no está definido", consignó Scaloni, quien adelantó que "no va a cambiar mucho respecto del último partido, el de la final de la Copa América contra Brasil".

Acerca del rival reflexionó que "Venezuela es un equipo que complicó a Argentina en los últimos años, es un partido de máxima dificultad. Tenemos claro que tenemos que ir partido a partido. La Selección está bien pero esto es empezar de cero otra vez". Y puntualizó que "no pensamos en el siguiente partido. Después del partido con Venezuela recién vamos a preparar el clásico contra Brasil".

"Creo que el partido de mañana es de máxima dificultad, es una buena selección a la que Argentina le costó ganar en los últimos años. Es inútil pensar que podemos sacar los nueve puntos si todavía no jugamos el primero", dijo.