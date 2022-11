Scaloni y el debut mundialista: "Será un partido emocional"

"Es un partido emocional, un partido diferente para el que jugó mundiales porque el primer partido de una Copa del Mundo es la antesala. Un resultado positivo te genera una actitud diferente. Trabajaremos mucho en lo emocional, en no pensar tanto en el rival sino pensar en nosotros. En saber qué es lo que tenemos que hacer", dijo el director técnico por CNN Radio.

Y agregó: "El partido más importante ahora es el del debut, es un partido que se juega desde lo emotivo, queremos a todos disponibles, más allá que puede haber un matiz. Viendo la dificultad que tiene el debut y el grupo, los necesitamos a todos disponibles".

"Soy de la idea que no habrá jugadores al 100 por 100 desde lo físico en todas las selecciones pero, sí, nuestra idea será que estén en su mejor nivel futbolístico. Es verdad que haremos fuerza para que los últimos partidos no se arriesguen los que no están en condiciones plenas aunque el que esté bien sí queremos que lo haga porque es lo mejor", apuntó sobre el inconveniente de las lesiones con lo comprimido de los calendarios de las ligas.

Scaloni admitió que las lesiones le "preocupan" y reconoció que se trata de "un proceso duro" con cantidad de partidos y un enorme exigencia.

"Debemos pensar en lo mejor para todo el grupo y serán decisiones difíciles de asimilar", dijo sobre las bajas a último momento por problemas físicos, como fue el caso de Giovani Lo Celso.

Por otro lado, Scaloni aclaró que harán lo posible para que no sea el último Mundial de Lionel Messi, a pesar de sus 35 años.

"Si lo cuidamos y si lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de 'Leo', porque el mundo del fútbol lo pide y eso es evidente. Entonces está en nosotros cuidarlo", destacó.

En los próximos días, el entrenador dará la lista de 26 jugadores y entre el domingo y el lunes, el plantel llegará a Qatar para comenzar con los entrenamientos y enfocarse en el debut del martes 22.