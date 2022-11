Gerardo "Tata" Martino confesó cómo México intentará frenar a Messi en el Mundial. "Tenemos que tratar de incomodarlo para que tenga la menor incidencia posible", contó.

Gerardo Martino, entrenador de México, reveló cómo su equipo intentará frenar a Messi en la segunda fecha del Grupo C del Mundial. "Que no le llegue la pelota y que sus pases decisivos tengan más recorrido, que no sean tan cerca del arco nuestro", comentó el "Tata", quien lo dirigió en Barcelona en la temporada 2013-14 y luego las siguientes dos en la Selección Argentina.