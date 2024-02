Se trabó el pase de Federico Redondo a Inter Miami

Inter Miami deberá primero reducir la masa salarial de su equipo. Si no lo consigue, el mediocampista que viene de jugar el Preolímpico Sudamericano con la Selección Argentina Sub 23 no se pondrá la camiseta de Las Garzas ni será compañero de Lionel Messi.

image.png

Por este motivo, el club estadounidense acaba de vender a Gregore a Botafogo. Además, no habría conformidad por parte de Fernando Redondo, padre del jugador y dueño del 20% del pase, en la forma del pago.

Más allá de que la MLS no es una liga muy competitiva en comparación con las de Europa, Federico Redondo podría ganar mucha experiencia en caso de firmar con el Inter Miami. Sobre todo, por las grandes estrellas que están en el plantel que comanda Gerardo Martino.

En caso de sumarse a la franquicia de Florida, el mediocampista sería compañero de Lionel Messi, nada menos. El jugador de Argentinos compartiría equipo con el mejor jugador del mundo y capitán de la Selección Argentina, que se prepara para disputar la Copa América 2024 justamente en Estados Unidos.

A su vez, Federico Redondo tendría a su lado a Sergio Busquets, una eminencia en su posición: podría aprender día a día del exjugador del Barcelona, quien es considerado como uno de los mejores mediocampistas centrales del mundo de las últimas décadas.

Gerardo Martino habló del estado físico de Messi

En la noche del jueves, Inter Miami igualó ante Newell's en su último partido de pretemporada en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, con 60 minutos de Lionel Messi, que parece haber dejado su lesión atrás y enfrentó al club de sus amores. Gerardo Martino habló tras la igualdad y se refirió a la situación de Leo.

"Hablé con él cuando terminó el partido y estaba bien. Lo que habíamos hablado durante la semana era que juegue entre 45 y 60 minutos y se sintió bien. Lo veo plenamente recuperado. Lo llevamos de a poco. En Tokio hizo 30 minutos, esta noche hizo casi 60", comenzó el Tata ante los medios.

image.png

"La idea es que llegue bien preparado para el día 21. Por lo visto hoy en campo y la manera que aceleraba se asoció y llegó al área creo que va a llegar bien al comienzo de la liga", agregó.

"Era un partido, para muchos de nosotros que tenemos un vínculo muy fuerte, especial y lindo. Lo hemos disfrutado, la verdad es que fue una linda noche. La nueva camiseta está muy buena. Tengo la de Pablo Pérez", completó el Tata por la jornada especial ante la Lepra.