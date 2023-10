Sebastián Beccacece descartó un regreso como DT a Racing

"Es totalmente falso", respondió tajantemente al ser consultado por la posibilidad, luego de que Elche derrotara a FC Andorra por 2-1 en la fecha 10 de la Segunda División Española, en conferencia de prensa.

El DT rosarino de 42 años caminaba por la cornisa debido a una serie de malos resultados, pero por el momento continuará en el club español. "Jamás estando en un lugar podré pensar en otro. Es un club que admiro y respeto mucho, me han dado lo mismo que acá o en Defensa. Donde voy genero eso y lo agradezco. Son rumores y no puedo estar atrás de eso", explicó.

beccacece-racing-nacional_862x485.jpg 14 triunfos y un clásico ganado en 29 PJ en Racing para Beccacece.

Beccacece tuvo un breve pero recordado paso como entrenador de Racing, entre enero de 2020 y diciembre del mismo año: en 29 partidos dirigidos, consiguió 14 triunfos, siete empates y ocho derrotas. El partido más recordado por los hinchas es la victoria con nueve jugadores por 1-0 en el clásico ante Independiente en la fecha 19 de la Liga Profesional. Aunque también quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores, en manos de Boca, y luego de ganar la ida por 1-0.

Descartado el ex técnico de Defensa y Justicia, y luego de que Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Gallardo y Hernán Crespo digan que no, todos los cañones apuntan a Gustavo Alfaro. 'Lechuga' es del gusto del presidente Víctor Blanco pero no del mánager Rubén Capria, aunque ante la falta de opciones suma puntos y tendrán una reunión en las próximas horas.

También se baraja la posibilidad de Frank Darío Kudelka, quien hace algunas semanas se fue de Lanús, cumple con el perfil que pretende Capria, y es representado por su mismo agente, Pascual Lescano.

La picante declaración de Vecchio: "Dejemos de crear problemas donde no hay"

Emiliano Vecchio no fue convocado para el partido del pasado domingo ante Platense y se rumoreó con que el motivo estaba vinculado a un conflicto con el plantel, ya que ya está recuperado de la rotura de ligamentos y está disponible para jugar. Sin embargo, el propio volante desmintió esas versiones con una publicación en redes sociales.

"Hola a todos!!! Por favor, dejemos de crear problemas donde no hay. Cumplo con todo lo planificado por el club. Son decisiones de los entrenadores que las respeto como lo hice siempre. Estoy preparado, con muchas ganas de jugar para poder ayudar al equipo. El resto es chamuyo. ¡Vamos RACING!", escribió.

Luego, en otra publicación, expresó: "En este último tiempo me he visto involucrado en un montón de situaciones que no son reales y hasta el momento elegí el silencio para evitar darle trascendencia a esas mentiras. Hoy siento que es tiempo de aclarar porque entiendo que estamos en un momento delicado en el que necesitamos unión, paz y claridad".

Y siguió: "Para empezar, me gustaría agradecerles a todos el cariño que he recibido en este tiempo que fue complicado para mi. Gracias por estar. Decirles que siempre he cumplido con toda la planificación del cuerpo técnico de turno: pesos, horarios, etc. Estoy listo, hace un tiempo, con muchas ganas y ansias de volver a la cancha y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Esperando el momento que me convoquen.

Se han dicho muchísimas cosas de mi relación con mis compañeros que no son ciertas. El grupo está muy bien, comprometido y enfocado en sacar esta situación adelante. Estoy también agradecido a ellos por el apoyo, el cariño y por aguantarme en toda esta etapa de recuperación.

Así también agradecido a la institución por estar y haber estado cerca mío en este tiempo a pesar de todo lo que se dijo. A Víctor Blanco, Rubén Capria, Miguel Jiménez, Christian Devia, kinesiólogos, doctores, utileros, y demás funcionarios del club que no dudaron en ofrecer su ayuda en todo momento.

Por último, quiero agradecerle a mi familia: Mechi, Ana Emilia, Gianluca, Guadalupe, Victoria y a mi amigo Pichi Lami que todos los días me dan fuerzas para seguir adelante.

Desde el rectángulo, que es donde más me gusta hablar a mi, espero pronto poder devolverles a todos los hinchas el cariño que recibo día a día ¡Racing por encima de todo y de todos! VAMOS RACING".