"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en esto; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre lo que haré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia", explicó el alemán de 35 años, que según sus palabras, va a repensar su resolución.

"Me encanta este deporte. Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en el camino, también hay vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos”, agregó Vettel, quien aclaró: ”Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir".

Vettel es uno de los mejores pilotos de la historia. Con cuatro títulos mundiales, solo es superado por el argentino Juan Manuel Fangio (5), el británico Lewis Hamilton (7) y su compatriota Michael Schumacher (7). Con 53 victorias en Grandes Premios, es el tercero que más tiene, solo menos que Hamilton (103) y Schumacher (91). Además, tiene el récord de haber sido el piloto más joven -26 años- de la historia en ser tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo.