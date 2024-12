Sebastián Villa, cerca de jugar en otro grande: ¿Qué club pretende sumarlo en 2025?

Aunque no es la primera vez que el exdelantero de Boca que fue condenado judicialmente y tiene otra causa abierta suena como posible refuerzo, en las últimas hora tomó mucha fuerza la chance de que el DT sume a otro colombiano a un plantel que ya cuenta con Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero.

El delantero se encuentra actualmente jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde tuvo un buen rendimiento, sobre todo en la última etapa, y fue ofrecido a varios clubes, entre ellos el elenco de Avellaneda. Previo a los comicios, Víctor Blanco, ahora ex presidente, había manifestado que "es un jugador que me gusta". Con el ex futbolista como nuevo mandamás de la Academia todo parecía quedar en la nada, pero algo cambió en las últimas horas

"A Sebastián Villa me gustaría tenerlo. Está en la carpeta", declaró Costas en una entrevista con Súper Mitre. Ahora, la situación pasó a manos de Sebastián Saja, ex arquero del club y director deportivo, y de la flamante Secretaría Técnica definir si aceleran por el colombiano, quien tiene contrato hasta mediados de 2026 con La Lepra.

Gustavo Costas DT Racing.jpg Gustavo Costas, el DT campeón con la Academia, quiere sumar a Sebastión Villa a su plantel.

Villa fue condenado por la Justicia en 2023 a dos años y un mes de prisión por los delitos de lesiones agravadas por violencia de género y amenazas coactivas contra su ex pareja Daniela Cortés. Además, en abril de este año se resolvió la suspensión del juicio por abuso sexual y los abogados de la víctima, Tamara Doldán, pidieron resolverlo con una "reparación integral del daño", es decir un acuerdo económico entre las partes. La jueza y el fiscal se opusieron.

Costas habló sobre la continuidad de Quintero

"Hoy a Racing le llaman a todos los jugadores. Se nos está complicando mucho porque llaman a todos. Hay jugadores que no están salvados y llegan propuestas que nosotros no podemos competir", expresó Gustavo Costas en Súper Mitre. "Entre Saja y yo tenemos que mantener a los jugadores y se queden contentos. Estamos en la pelea. Suspendí las vacaciones. Le dije a mi mujer que hay un millón de cosas que tengo que hacer. No me puedo ir. Hoy estuve todo el día con el teléfono", agregó.

Uno de los puntos a atender es el de Juan Fernando Quintero. Con contrato hasta fines de 2025, podría dejar Racing para regresar a Colombia a raíz de los inconvenientes familiares que atraviesa desde hace varios meses. El DT aseguró que "a River no va" y lo llenó de elogios.

Juan Fernando Quintero Racing.jpg Juan Fernando Quintero, una de las figuras de Racing, podría volver a jugar en Colombia, su país.

"Es un jugador distinto. Cuando lo necesitas, aparece. El me decía; 'mirá que vamos por la Copa'. Hasta en los peores momentos me decía; 'Gustavo, quedate tranquilo que vamos a ganarla'. Yo estaba muy confiado", expresó. "Nosotros sabemos que Juanfer no nos va a correr como Salas o Maravilla. Yo se los digo en la cara, tienen que saber el compañero que tienen y lo que tienen que hacer", concluyó.