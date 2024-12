Flybondi canceló 71 vuelos previstos para Navidad y Año Nuevo

Con su políica de cancelaciòn, Flybondi perjudicó a turistas extranjeros y nacionales que tenían que desplazarse dentro de Argentina por turismo o para reunirse con familiares para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

La actuación de esta empresa choca con el objetivo del presidente Javier Milei de priviatizar Aerolíneas Argentians con el argumento de la supuesta mayor efeiciencia de los privados.

Para Flybondi, "reprogramaciones" y "adecuaciones" son sinónimos de cancelaciones

En este sentido, debe destcarse que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intimó en noviembre a Flybondi para que redujera su nivel de cancelaciones, ya que solo durante ese mes se vieron afectados 400 vuelos.

En el caso de esta semana, la firma aseguró que solo se trata de "reprogramaciones" y "adecuaciones" y que los pasajeros fueron avisados con anticipación.

La aerolínea 'low cost' aseguró el 1 de noviembre que aumentaría en un 13 % su capacidad operativa alquilando dos aeronaves con tripulación extranjera, lo que le permitiría reforzar su oferta de vuelos para la temporada de verano austral.

"Hoy estamos ante un hecho histórico tanto para el sector aerocomercial, para Argentina y para nosotros […] La suma de estos dos aviones impactará en una mayor conectividad, una propuesta de aumentos de vuelos", asegurò Mauricio Sana, director ejecutivo de la empresa. Pero, contrario a lo prometido, la temporada de verano ya comenzó y las cancelaciones siguen sin resolverse.

Indignación en redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el foro central de discusión de la conducta de la aerolínea "low cost". "Flybondi canceló 71 vuelos. No está de más remarcar que Aerolíneas Argentinas tiene una puntualidad superior al 80 %. Y mientras Flybondi canceló el 68 %, Aerolíneas canceló solamente el 22 %. Aerolíneas Argentinas es lisa y llanamente superior", explicó un usuario.

"Lo más gracioso es que haya tanta gente que cree en la infalibilidad del mercado, en la conveniencia de no regularlo ni controlarlo nunca y en la eficiencia indefectible del sector privado justo en el mismo país en el que opera Flybondi", posteó otro.

Mientras que un tercer internauta advirtió que miles de pasajeros varados no van a poder irse de vacaciones ni ver a sus familias en las fiestas. "Viva el mercado, viva(n) los privados, viva la libertad carajo", ironizó otro citando el principal lema de Milei.

Ajena a la críticas

La aerolínea no emitiò respuesta a las críticas y en redes sociales generadas por las cancelaciones de los vuelos de fin de año. Como si no tuviera registro de los reclamos, Flybondi promueva más ventas -futuras cancelaciones- con ofertas de pasajes con hasta 40% de descuento. Algo que igualmente parece caro si no se tiene la certeza de volar en las fechas contratadas.