¿Qué informaron? El diario francés L'Equipe contó que la llegada del goleador argentino "no fue del gusto de todos en el vestuario" y señaló a Ángel Di María y Leandro Paredes como algunos de los que no lo habrían recibido con el mejor de los ánimos.

En su momento, Icardi criticó a la vieja camada de la Selección Argentina y entre estos estaba Fideo Di María. ¿Qué frase le había hecho ruido a Ángel? "Nos sentimos cómodos con todos. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía". Desde ahí, Icardi no jugó más con Scaloni.

Veremos qué pasa con el polémico Mauro Icardi en su nueva experiencia en el PSG francés, pero los primeros pasos parecen que no son demasiados firmes.