Una semana después de las elecciones presidenciales del Xeneize, el máximo ídolo de Boca volverá a pisar el campo de juego y a acariciar a la redonda que tanto le dio. ¿Qué se hará en el homenaje de Román?

El mismo Riquelme confirmó que participarán el equipo campeón de la Libertadores 2000 y 2001 contra los campeones de 2007. ¿Y quién será el técnico? Carlos Bianchi.

Maradona no, Messi sí

Uno de los grandes interrogantes era si Diego Armando Maradona y Lionel Messi van a formar parte del partido despedida de Román. Y el legendario 10 de Boca solo confirmó su deseo de contar con la Pulga.

"Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", contó en diálogo con Fox Radio.

En tanto, intentando escaparles un poco a viejas polémicas, el Torero desistió de la posibilidad de contar con el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata pero mantuvo la diplomacia. “Dije que van a jugar los del 2001 y 2007, después me hubiese encantado que esté. Me hubiese gustado que puedan estar todos", explicó.

Al parecer, a diferencia de la Pulga, el Pelusa no entra en consideración. No es ningún secreto que su relación se rompió cuando el campeón mundial en México 86 dirigía la Selección Argentina y tuvo fuertes críticas hacia Román. El tiempo no limó esas asperezas, y La Bombonera se perderá el reencuentro de sus dos Diez más queridos.