Shaquille O'Neal no piensa compartir su fortuna con sus hijos

El campeón con los Lakers (2000, 2001 y 2002) y los Heat (2006) ha conseguido añadir numerosos negocios de lo más acertados, por no hablar de las cifras que ha recibido por campañas publicitarias. Por este motivo, se sitúa como uno de los deportistas más ricos de todo el mundo, aunque su fortuna no ofrezca las alegrías esperadas en su familia.

Shaquille-O´Neal.jpg

Los dichos de Shaquille O'Neal

En el podcast Earn Your Leisure, Shaq dijo que no compartirá un solo dólar de su fortuna con sus hijos porque considera que cada persona debe esforzarse para conseguir sus propósitos tal como lo hizo él como deportista. Entre sus declaraciones más destacadas, el ex pivote de la NBA manifestó: “Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron un poco conmigo. No sé si están realmente enojados, pero no lo entienden”, explicó y agregó: “Les digo todo el tiempo ‘no somos ricos. Yo soy rico’”.

Lo que, dijo, quiere evitar, es que todos o alguno de sus seis hijos (Shareef, Shaquir, Me’hara, Myles B., Taahirah y Amirah) dependan del dinero de su padre. “Tenés que tener una licenciatura o una maestría y luego, si querés que invierta en una de tus empresas, vas a tener que presentármelo. Mostrámelo y te lo voy a hacer saber. No te voy a dar nada”, manifestó quien fuera uno de los principales animadores de la NBA, en una actitud polémica que ya dio lugar a comentarios a favor y en contra en los Estados Unidos.