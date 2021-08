Show de Ibai en París: entrevista con Messi, bromas y ninguneo a Gustavo López

"Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Pero estoy ilusionado por este nuevo comienzo. Disfruto pero tengo ganas de que termine para empezar a entrenar", dijo Messi en la charla con Ibai a quien el argentino había invitado especialmente a la última reunión en su casa en Barcelona antes de partir hacia Paris.

El propio streamer había escrito en su cuenta minutos antes desde el estadio: "Para nosotros es una locura estar aquí y creando contenido", al tiempo, que publicaba "Messi en Twitch por primera vez en la historia".

"El PSG tiene jugadores impresionantes, con un vestuario espectacular. Estoy disfrutando y con más ganas que nunca de dar el máximo", dijo también en la brevísima charla con Ibai, a quien le firmó dos camisetas del PSG con el numero 30 que utilizará en el nuevo ciclo de su extraordinaria carrera.

La entrevista con el "influencer" español de 26 años, formó parte de las actividades que desarrolló Messi en el estadio Parque de los Príncipes luego de haber ofrecido una conferencia de prensa, mostrarse ante los fanáticos reunidos en las afueras y caminar por el campo de juego juntos a su esposa Antonella Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio, Thiago, Ciro y Mateo.

Ninguneó a Gustavo López desde el césped del PSG

Ibai se acordó de Gustavo López en medio de su transmisión con Lionel Messi desde Paris. Hace algunos meses, el streamer y el periodista argentino protagonizaron un fuerte cruce hace, cuando Gustavo López había dicho que no sabía quién era Ibai Llanos.

“¿Alguien sabe si está por aquí Gustavo López? No está, no lo hemos visto. Hemos chequeado varias personalidades y él no está”, fue la chicana de Ibai desde dentro del campo de juego.