"Si no ganara España el Mundial, me gustaría que lo gane Argentina. Un jugador de la talla mundial de Leo Messi tiene que retirarse con un Mundial, en el que sería su último Mundial. Aunque también te digo que creo que podría jugar el siguiente. Pero prefiero que lo gane España", aseguró en su primer directo como streamer.

El entrenador español decidió abrir un canal de Twitch para poder actualizar la información que rodee a su equipo, y para tender un puente directo con los fanáticos al fútbol y habló de cuáles son sus favoritos para la Copa del Mundo 2022.

"A Brasil y Argentina no hay nadie que los elimine, Francia que es actual campeona, Alemania porque nadie cabal la puede quitar de las favoritas, España, Inglaterra, como sorpresa Países Bajos y Bélgica siempre está por ahí", destacó.

De cara al debut mundialista frente a Costa Rica, integrando el Grupo E, el ex técnico del Barcelona respondió: "Costa Rica será difícil seguro, parecido al partido de Jordania. Un equipo encerrado atrás, algo habitual que nos solemos encontrar en los partidos de la Selección Española. Son los partidos difíciles, pero también tiene muchas posibilidades si conseguimos circular rápido el balón, si llegamos por dentro, por fuera, si rematamos... es difícil pero estamos acostumbrados a eso y no me preocupa".

Marcó cual es su primer objetivo, el hecho de pasar a octavos de final como primeros de grupo, sin pensar en que Brasil se convertiría, si también avanza primera, en el posible rival de cuartos de final.

"Nuestro objetivo es quedar primeros de grupo, no especular con ser segundos. Sabemos con quien nos cruzamos y sabemos que si Brasil queda primero y pasamos octavos, podría ser el rival", afirmó.

Por último, se refirió que la Furia Roja esta preparada para mostrar que pueden llegar muy lejos en esta cita mundialista: "Si llevamos el partido donde queremos, podemos ganar a cualquier selección. Alemania tiene cuatro estrellas en su pecho y de base se puede creer campeona del mundo. España solo tiene una y va siendo hora de tener más. No nos sentimos inferiores a nadie pero tampoco superiores", cerró.