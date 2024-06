TC 2000: Tiago Pernía se llevó el triunfo en un final increíble

Pernía, que ayer había ganado la primera final en El Villicum, dominó la carrera de hoy de principio a fin y aguantó el ataque de Berni Llaver, que lo pasó en la última vuelta, pero inmediatamente recuperó la primera posición.

Luego del triunfo, Pernía analizó: “Logré defenderme bien en la largada. Pensé que Berni (Llaver) no tenía más, pero intentó en la última vuelta e hizo una maniobra que pude contrarrestar muy bien”. Visiblemente emocionado, el joven de 22 años que ganó su cuarta carrera del año explicó: “Fue terrible porque lo que estoy viviendo no es para nada fácil. Todavía no caigo, ayer gané la carrera y me fui pensando en la carrera de hoy”.

El escolta de la carrera, Bernardo Llaver, se lamentó por la maniobra de la última vuelta en la que no pudo conseguir el liderazgo: “Me pasé un poquito, pero quiero destacar lo de Tiago. Es un robot, estaba esperando su error y no ocurrió nunca”.

Por último, el líder del campeonato, Leonel Pernía, destacó “el carrerón que se mandaron Berni y Tiago”, aunque no quedó del todo conforme por el resultado: “No cumplimos con el objetivo de quedar adelante de Berni, que se nos acerca en el campeonato”.