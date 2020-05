Un boxeador argentino desafío a Mike Tyson con un video y un afiche

Walter Masseroni, de 56 años, desafió a Mike Tyson en su intento de volver al boxeo profesional. El nacido en San Isidro, ex campeón argentino de la FAB y ex campeón latino, sudamericano internacional y mundo hispano de los pesados quiere poder concretar el combate con el que soñó toda la vida. Masseroni y Tyson fueron contemporáneos en los 80 y el argentino intentó, sin éxito, tres veces poder subirse al ring con Iron Mike. Tyson aún no confirmó quién será su oponente, así que Masseroni mantiene la ilusión