Juan Manuel Cerúndolo ganó una batalla de seis horas y está en octavos de Roland Garros

El tenista argentino, que venía de dar el batacazo contra Jannik Sinner, superó por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) al español Martín Landaluce y avanzó de ronda en el Grand Slam de París.
Juan Manuel Cerúndolo (56°) le ganó una batalla de 5 horas y 58 minutos a Martín Landaluce (69°) y clasificó a los octavos de final de Roland Garros. El argentino, que venía de dar el batacazo contra Jannik Sinner, superó por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) al español y avanzó de ronda en el Grand Slam de París.
Cerúndolo se quedó con el tercer duelo más largo de la historia de Roland Garros: hubo cuatro sets definidos en tie break en un encuentro super parejo. De hecho, se disputaron 427 puntos (214 ganó el argentino y 213 el español) con un desenlace dramático en el súper desempate del quinto parcial: allí Cerúndolo terminó imponiéndose por 10-8 para desatar el festejo argentino.
Cerúndolo sumó más aces y cometió menos doble faltas que su rival para mencionar algunos de los datos que reflejan el merecimiento del argentino. El cotejo solo fue superado en tiempo por el que le ganó Fabrice Santoro a Arnaud Clement en primera ronda de 2004 por 6-4, 6-3, 6-7 (5), 3-6 y 16-14 en 6h33m y, también, por el que Lorenzo Giustino le sacó a Corentin Moutet en primera ronda de 2020 por 0-6, 7-6 (7), 7-6 (3), 2-6 y 18-16, en 6h05m.
"Estoy destruido, me quiero ir a dormir", confesó Juan Manuel, el menor de los hermanos con sinceridad. "No puedo más", sintetizó. Ahora, irá por un lugar en los cuartos de final contra el italiano Matteo Berrettini, quien fue verdugo del argentino Francisco Comesaña.
Juan Manuel llegó por primera vez a los octavos de final de Roland Garros y es el único argentino en carrera después de que su hermano mayor Francisco y Comesaña quedaran afuera en esta instancia. Ahora, buscará seguir agrandando su campaña en el Grand Slam de París.
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