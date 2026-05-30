Juan Manuel Cerúndolo ganó una batalla de seis horas y está en octavos de Roland Garros

"Estoy destruido, me quiero ir a dormir", confesó Juan Manuel, el menor de los hermanos con sinceridad. "No puedo más", sintetizó. Ahora, irá por un lugar en los cuartos de final contra el italiano Matteo Berrettini, quien fue verdugo del argentino Francisco Comesaña.

Juan Manuel llegó por primera vez a los octavos de final de Roland Garros y es el único argentino en carrera después de que su hermano mayor Francisco y Comesaña quedaran afuera en esta instancia. Ahora, buscará seguir agrandando su campaña en el Grand Slam de París.

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