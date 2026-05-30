Belgrano e Instituto clasificaron a los octavos de final de la Copa Argentina

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Por otro lado, Instituto abrió el marcador ante Lanús con un gol de Jhon Córdoba a los 35 minutos de juego: apareció dentro del área para meter la pierna después de un cabezazo. Pero, en el inicio del complemento, el equipo cordobés se quedó con 10 hombres: Fernando Alarcón vio la segunda amarilla.

Instituto aguantó lo máximo que pudo: Lucas Besozzi, a los 33' de esta segunda etapa, puso el 1 a 1 en el marcador aprovechando una mala comunicación entre el arquero y un defensor rival: el primero salió a cortar y el segundo que no sabía despejó el balón para el costado donde estaba el futbolista granate.

El partido se conducía a los penales pero Jeremías Lázaro, a los tres minutos del tiempo de descuento, marcó un golazo de tiro libre para desatar la locura en el público de Instituto presente. Los minutos finales estuvieron marcados por las rojas: Mauricio Pellegrino (DT de Lanús), Hernán De la Fuente (Instituto) y Besozzi (Lanús) se fueron a las duchas. El entrenador por reclamar, el defensor por doble amarilla y el volante por un patadón de bronca a un rival. Ahora, Instituto se medirá por los octavos de final con Platense.