El Pirata sufrió con Gimnasia de Jujuy, le empató 2 a 2 en el tiempo de descuento y avanzó por penales. La Gloria, en un encuentro muy caliente, venció 2 a 1 a Lanús de manera agónica.
Belgrano e Instituto clasificaron a los octavos de final de la Copa Argentina. El Pirata sufrió con Gimnasia de Jujuy, le empató 2 a 2 en el tiempo de descuento y avanzó por penales en el Madre de Ciudades. La Gloria, en un encuentro muy caliente con expulsiones por ambos lados, venció 2 a 1 a Lanús de manera agónica con un golazo de tiro libre en el Marcelo Bielsa. Sí, Córdoba está feliz...
Belgrano comenzó ganándole a Gimnasia de Jujuy con un gol de Francisco González Metilli a los 18 minutos de juego. Sin embargo, un minuto después, Martín Lazarte estampó la igualdad con un enorme cabezazo contra un palo que dejó sin reacción al arquero del conjunto cordobés. De esta manera, con el 1 a 1 en el marcador, fueron al descanso.
Francisco Molina, promediando el complemento, puso 2 a 1 arriba a Gimnasia de Jujuy con un latigazo cruzado y parecía que sería un batacazo más en la Copa Argentina dado que pasaban y pasaban los minutos y se mantenía el resultado.
Pero, Emiliano Rigoni apareció a los 93' para el 2 a 2 final y llevar el partido a los penales, donde hubo festejo cordobés al triunfar por 5 a 3 ante el equipo de la Primera Nacional. Y ahora espera por el ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia para conocer a su próximo rival en el certamen federal.
Por otro lado, Instituto abrió el marcador ante Lanús con un gol de Jhon Córdoba a los 35 minutos de juego: apareció dentro del área para meter la pierna después de un cabezazo. Pero, en el inicio del complemento, el equipo cordobés se quedó con 10 hombres: Fernando Alarcón vio la segunda amarilla.
Instituto aguantó lo máximo que pudo: Lucas Besozzi, a los 33' de esta segunda etapa, puso el 1 a 1 en el marcador aprovechando una mala comunicación entre el arquero y un defensor rival: el primero salió a cortar y el segundo que no sabía despejó el balón para el costado donde estaba el futbolista granate.
El partido se conducía a los penales pero Jeremías Lázaro, a los tres minutos del tiempo de descuento, marcó un golazo de tiro libre para desatar la locura en el público de Instituto presente. Los minutos finales estuvieron marcados por las rojas: Mauricio Pellegrino (DT de Lanús), Hernán De la Fuente (Instituto) y Besozzi (Lanús) se fueron a las duchas. El entrenador por reclamar, el defensor por doble amarilla y el volante por un patadón de bronca a un rival. Ahora, Instituto se medirá por los octavos de final con Platense.
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