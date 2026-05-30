San Lorenzo tiene nuevo presidente: Marcelo Culotta

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¿Quién es Culotta? Es consultor en publicidad y desarrollo comercial. Tiene una extensa trayectoria dentro de la vida política azulgrana. Fue uno de los que se puso al hombro la lucha por la vuelta a Boedo y participó activamente de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. Formó parte de distintos espacios opositores durante más de una década e integró la Comisión Directiva entre 2012 y 2019 como vocal por “Cruzada x San Lorenzo”.