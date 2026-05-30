El candidato de “Primero San Lorenzo” se impuso en los comicios extraordinarios y encabezará la nueva conducción azulgrana por los próximos 18 meses.
San Lorenzo tiene nuevo presidente: Marcelo Culotta. El candidato de “Primero San Lorenzo” se impuso en los comicios extraordinarios desarrollados durante este sábado en el Nuevo Gasómetro y comandará el club azulgrana por 18 meses: estará al mando hasta diciembre de 2027. Juan Manuel Campos lo acompañará como vicepresidente.
Culotta sacó un poco más del 30% de los votos de unos comicios que se desarrollaron desde las 9 a las 18 horas con normalidad y tuvieron la participación de más de 10.000 socios. De esta manera, se impuso a Sergio Costantino y César Francis (pelean por el segundo lugar a falta del conteo de algunas mesas) y también a Manuel Agote y Nicolás Papasso.
Culotta tomará el mando de un San Lorenzo inmerso en problemas económicos y que necesita volver a los primeros planos del fútbol local. Su arribo ocurrirá después de la interrupción de la conducción de Marcelo Moretti por presunta corrupción y el interinato del oficialismo encabezado por Sergio Constantino.
¿Quién es Culotta? Es consultor en publicidad y desarrollo comercial. Tiene una extensa trayectoria dentro de la vida política azulgrana. Fue uno de los que se puso al hombro la lucha por la vuelta a Boedo y participó activamente de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. Formó parte de distintos espacios opositores durante más de una década e integró la Comisión Directiva entre 2012 y 2019 como vocal por “Cruzada x San Lorenzo”.
En 2021 fundó la agrupación “Orden y Progreso”, espacio con el que había conseguido su mejor resultado electoral en 2023 al finalizar segundo con el 28,59% de los votos. Tras aquellas elecciones volvió a integrar la Comisión Directiva y colaboró en distintas áreas del club hasta su posterior renuncia.
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