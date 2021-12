Un luchador apuñaló al árbitro en la cabeza tras una pelea

Lo que iba a ser un evento deportivo frente a cientos de espectadores estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia.

Se trata de Devon Nicholson, quien ya fue suspendido de por vida y no podrá volver a subirse a un ring de forma profesional.

En principio la pelea era entre Devon Nicholson, conocido como "Hannibal" y "The Blood Hunter", y la ex estrella de la WWE Carlito, pero una vez finalizado el combate, las cosas se pusieron más violentas de lo esperado.

Es que después de ganar el combate, Hannibal atacó al árbitro y todo quedó grabado en un video que se viralizó rápidamente.

Uno de los testigos grabó el hecho, que generó un profundo repudio y consternación.

En las imágenes, se puede ver cómo el luchador toma por el cuello al árbitro y le empieza a propinar golpes con el elemento punzante entre sus manos.

Pocos minutos después, se ve al maltrecho árbitro sangrando e inconsciente. Una luchadora que presenciaba los hechos intervino para evitar una desgracia mayor.

wrestler-hannibal-violently-stabs-ref-w-spike-in-bloody-match-ref-hospitalized.jpg

El árbitro, Lando Deltoro, contó cómo lleva su recuperación en Twitter después de necesitar ser tratado en un hospital.

"Recuperándonos en casa", tuiteó el árbitro el domingo sobre lo ocurrido.

“Todavía un poco confuso y doloroso, sí, mucho dolor. Pero viviré”, agregó incluyendo una cuota de humor a lo acontecido.

En información que detalló TMZ, el creador de la Lucha Libre Profesional de Clase Mundial, Jerry Bostic, aseguró que Nicholson no volverá a participar en los combates del circuito.

"Nuestra entidad no estará asociada con Devon Nicholson. No puedo y no toleraré lo que pasó", dijo.