Us Open: cuatro argentinos debutan en el último Grand Slam del año

El cuarto y último torneo de Grand Slam del año se desarrolla en Nueva York y reparte en premios 57.500.000 dólares.

El "Peque" Schwartzman, 14to. en el ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en Nueva York, se medirá con el lituano Ricardas Berankis (96), a quien no enfrentó anteriormente, a partir de las 12 en la cancha número 5 del complejo Billie Jean King National Tennis.

image.png Arranca el US Open con mucha presencia argentina

En el caso de ganar, el siguiente rival de Schwartzman surgirá del cruce entre al checo Jiri Vesely (89) y el sacador sudafricano Kevin Anderson (75).

Pella (84), por su parte, jugará no antes de las 19 frente al serbio Filip Krajinovic (38) en la cancha número 4, y si lo supera irá luego contra un tenista estadounidense: Frances Tiafoe (51) o Christopher Eubanks (216).

El santafesino Bagnis (79) jugará desde las 12 ante el japonés Taro Daniel (109) el partido que dará apertura a la acción en la cancha número 12 y si avanza de ronda se encontrará con el santiagueño Trungelliti (198) o el español Alejandro Davidovich Fokina (33).

https://twitter.com/ATPTour_ES/status/1432198895782739972 En castellano, por favor



13 hispanos jugarán este lunes en el Día 1 del #USOpen — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 30, 2021

Trungelliti ingresó al cuadro principal tras haber ganado sus tres partidos de la clasificación y enfrentará a Davidovich en el segundo turno de la cancha 7, no antes de las 14.30.

El orden de juego para el lunes propone dos partidos muy atractivos en la cancha central Arthur Ashe, el primero en el segundo turno de la jornada que se iniciará a las 12 y seguramente no antes de las 14, entre el griego Stefanos Tsitsipas (3) y el británico Andy Murray (114), ex número uno del mundo y ganador del US Open en la edición de 2012.

Los otros argentinos del cuadro de singles, Federico Coria, Federico Delbonis y Nadia Podoroska entre las damas, debutarán mañana.