En un increible show, estuvieron los raperos Travis Scott y Big Boi sumándole fuerza al espectáculo. Además, ocurrió lo que miles de personas en todo el mundo estaban esperando: imágenes de Bob Esponja irrumpieron en el show, en un homenaje al fallecido creador del programa de televisión.

Con un gran despliegue de luces y fuegos artificiales, Levine siguió el espectáculo con canciones como She Will Be Loved, Sugar, Girls Like You, y Moves Like Jagger.

La figura elegida para cantar el himno fue Gladys Knight, la “emperatriz del soul” de 74 años. "Estoy orgullosa de usar mi voz para unir y representar a nuestro país en mi ciudad natal de Atlanta", manifestó la artista en un comunicado.

Previo al show, Maroon 5 hizo público que hará una donación conjunta junto a la NFL e Interscope Records (su sello discográfico) de 500.0000 dólares a una asociación que ayuda a potenciar las habilidades de niños en todo el país. A través de sus redes sociales, la banda publicó fotos y videos de parte del ensayo:

Previa Super Bowl

Los más prestigiosos artistas se han presentado en el entretiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Timberlake.

MIRÁ EL SHOW COMPLETO DE MAROON 5: