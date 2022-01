Volvieron a quitarle la visa a Djokovic y podrían deportarlo

Así lo informó el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, quien argumentó la decisión "en la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración", basada en "razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público".

En un breve comunicado de prensa, explicó que analizó "cuidadosamente" la información proporcionada por las partes, luego del juicio en el que, tras cinco días confinado en un hotel de refugiados en Melbourne, le admitieron el lunes pasado el ingreso con una exención sanitaria, por no estar vacunado contra el coronavirus.

En una nueva audiencia judicial, los abogados de Nole apelarán este fallo ante el juez Anthony Kelly, quien había supervisado la primera anulación de su visa.

Djokovic estuvo entrenando para el torneo que se inicia el próximo lunes, porque todo indicaba que finalmente podría disputarlo, pero una declaración pública del miércoles pasado cambió su situación. Nole admitió que hubo "errores humanos" en su declaración para ingresar a Australia y que dio una entrevista sin esperar un resultado PCR, que finalmente dio positivo, el 16 de diciembre.

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", escribió en una parte del texto que publicó en sus redes sociales a primera hora del miércoles en la Argentina.

El serbio también aseguró que su agente cometió un "error humano" al rellenar el casillero sobre los viajes que realizó el deportista en los 14 días previos a su llegada al país oceánico: estuvo en España y no lo informó.

El jueves, Djokovic había sido incluido por la Federación de tenis de Australia como primer preclasificado en el sorteo del cuadro principal, en el que debía enfrentar en el debut a su compatriota Miomir Kecmanovic.

"El Gobierno de (Scott) Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, especialmente en relación con la pandemia de covid-19", afirmó Hawke al justificar la medida adoptada después de que el Tribunal del Circuito Federal ordenara la puesta en libertad del tenista el pasado lunes.