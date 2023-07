Wimbledon: Marketa Vondrousova es la nueva reina sobre césped

En un enfrentamiento entre dos jugadoras con estilos muy similares, que vio múltiples quiebres de servicio, la checa pareció soportar mejor la presión para imponerse en una hora y 20 minutos de juego en La Catedral.

Se trata de la segunda final consecutiva perdida por Jabeur en Wimbledon. En 2022, se despidió sin el trofeo de campeona pero con más confianza que nunca en que algún día ganaría un título de Grand Slam, aunque se le mantiene esquivo después de perder también el US Open ante Iga Swiatek.

Embed ¡VONDROUSOVA ES LA GRAN CAMPEONA DE #WIMBLEDON 2023! pic.twitter.com/UA5qpCbaNj — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 15, 2023

Vondrousova también estuvo en All England Club en 2022. No para jugar, sino para visitar Londres y apoyar a su mejor amiga -y compañera de dobles- mientras tenía un yeso en su muñeca izquierda después de una operación, desconociendo lo que le depararía el futuro del tenis.

La checa, quien ya había vencido a Jabeur en dos ocasiones este año, tuvo que superar un cuadro no tan difícil, quizá, pero sí bastante complicado. Su triunfo 6-3, 6-3 sobre Elina Svitolina en las semifinales llegó después de imponerse a cuatro preclasificadas: la cuarta favorita Jessica Pegula, la 12da sembrada Veronika Kudermetova, la 20ma preclasificada Donna Vekic y la 32da sembrada Marie Bouzkova.

Además, la zurda de 24 años, que se ausentó durante seis meses el año pasado mientras se recuperaba de dos cirugías en la muñeca, fue la primera mujer en alcanzar la final en All England Club sin estar preclasificada desde Billie Jean King hace 60 años. Y la ganó...

xDd3I63Xs_720x0__1.webp

Nacida en una familia de deportistas, el padre de Vondrousova la acercó al tenis en su Sokolov natal cuando tenía apenas cuatro años, su mamá jugó al vóley en el Slavia Praga y su bisabuelo fue campeón de pentatlón.

Además de enamorarse de la raqueta, la joven Marketa jugaba al fútbol, al tenis de mesa y a los deportes de invierno, especialmente al esquí.

La pasión por los tatuajes la comparte con su hermana Julia, con quien se 'dibujó' en conjunto algunos de ellos. "No rain, no flowers", -"Sin lluvia no hay flores", en inglés-, dice uno de los tantos que aparecen en su cuerpo, especialmente en la zona de sus brazos.

El mensaje tiene que ver con la resiliencia que marcó su carrera. La mayoría de los tattoos se los hizo en los tiempos que pasó lejos de la cancha, por culpa de sus lesiones o por la pandemia.