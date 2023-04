Zielinski sobre la colecta en Independiente: "Es movilizador, nos vamos a sumar"

"Es muy movilizador lo de la colecta. Ojalá se logre lo que se quiere, es importantísimo que Independiente transite por un lugar de normalidad. Nosotros también nos vamos a sumar", dijo el Ruso, quien en el plano deportivo tampoco la tiene fácil.

"Quiero agradecerle a Maratea por haberse involucrado. Desde nuestro lugar también vamos a colaborar todos, desde dirigentes y cuerpo técnico hasta los jugadores. Independiente tiene que volver a la normalidad lo antes posible. Ojalá el club salga cuanto antes de esto", señaló Zielinski.

En el horizonte de Independiente aparece un viejo conocido del DT, nada menos que Belgrano de Córdoba, y resulta imperioso sumar puntos que lo alejen del fondo de la tabla de posiciones y le den aire para encarar lo que viene. El Rojo acumula 12 partidos sin ganar por la Liga Profesional, con siete empates y cinco derrotas.

"Tenemos que analizar que esto es muy largo. Con River nunca estuvimos en partido y no hicimos muchas cosas para mejorar. Tenemos que aprender de ese partido. Para estar en Independiente debemos hacer cosas para ser mejor que el rival. Hay que tratar de cambiar el ánimo. Necesitamos hacer un gran partido", opinó el experimentado entrenador, quien no ocultó su disgusto con lo que fue el partido ante el Millonario en el Monumental (0-2).

"No me gustó lo que se vio en la cancha y se los dije a los jugadores. Desde el primer momento en que estás en Independiente, tenés que tener la convicción de que estás a la altura. Contra Racing (1-1) lo estuvimos", comparó.

El Rojo aún no logró ganar de local en lo que va del año, no obstante lo cual Zielinski es optimista: "En la vida he aprendido que la única manera en que se sale de las cosas es con mucho laburo. Mi viejo me enseñó eso. No tenemos que proyectar de acá al final del campeonato. Pero tenemos que tratar de que mejoren las individualidades para empezar a encontrar el sistema y los jugadores. Hay que tener fe, soy un tipo de fe".

¿Cuánto se lleva recaudado en la colecta de Independiente?

Este viernes, minutos antes de las 13.30, Santi Maratea volvió a compartir en su cuenta de Twitter el estado de la cuenta en la cual se están recolectando los aportes de los hinchas de Independiente. "Cada vez más cerca de pagar la deuda con el America de Mexico", publicó el influencer.

La captura que acompaña este nuevo tweet muestra que ya se se superó la barrera de los $471 millones, y la mención no es casual ya que hace referencia a la más abultada de las deudas, la el Rojo mantiene con el América de México por el pase de Cecilio Domínguez y que asciende a US$ 5.700.182.

Embed Cada vez más cerca de pagar la deuda con el America de Mexico pic.twitter.com/qgDsNykGSG — santumaratea (@santumaratea1) April 28, 2023

En su presentación de ayer, Maratea contó que aspiran a recaudar US$ 15.000.000 en dos semanas y unos US$ 20.000.000 en lo que dura la colecta. La prioridad será cancelar las deudas con el América (ya mencionada) y la que el club mantiene con Gastón Silva (US$ 1.980.000).

Por la primera la institución de Avellaneda está inhibido y hay alrededor de 90 jugadores de Inferiores incorporados este año que no pueden jugar. Para eso intentarán comprar los dólares a precio oficial mediante la autorización del Banco Central, algo que se sabe no será nada fácil ante la falta de reservas.

Independiente-Deuda-02.jpg El total de deudas de Independiente que blanqueó la gestión de Fabián Doman (ya renunciado) al asumir en el club.

¿Qué dijo Independiente de los memes por la colecta?

Era esperable que, quienes no son hinchas ni socios de Independiente, aprovecharan las redes sociales para mofarse de la colecta que Maratea lleva adelante para ayudar económicamente al club. Este jueves, Twitter se inundó de memes y es por eso que el club -desde su cuenta oficial- salió a responder.

"Que hablen. Que hagan memes. Siempre quisieron bajarnos el precio", arranca el mensaje institucional. "Estamos agradecidos porque sabemos que nuestra gente nunca nos va a abandonar. Vamos a salir de esta todos juntos. Con la frente en alto y mirando siempre para adelante", añade.

Embed Que hablen. Que hagan memes. Siempre quisieron bajarnos el precio.



Estamos agradecidos porque sabemos que nuestra gente nunca nos va a abandonar.



Vamos a salir de esta todos juntos. Con la frente en alto y mirando siempre para adelante.#TodoRojo pic.twitter.com/WdnoBEQA1y — C. A. Independiente (@Independiente) April 28, 2023

Si bien no hay mención alguna para Maratea, en la foto que ilustra el mensaje se puede ver al influencer (de espaldas) abrazado con Pepé Santoro, que fue la figura que acompañó como garante en esta movida que ya es histórica en el fútbol argentino.