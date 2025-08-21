Descampado de Claypole quedó transformado en una hermosa plaza

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto a vecinos, inauguró el predio que construyó el Municipio en la intersección de las calles Tripodi, Uruguay y Joaquín V González.

El nuevo espacio cuenta con veredas, luminarias con tecnología LED, un playón deportivo y juegos inclusivos para los niños, cestos para los residuos, además de equipamiento de hormigón (mesas y bancos). También concretó trabajos de parquización y forestación.

"Cuando hace un tiempo recorrimos las obras de pavimentación de las calles de este barrio de Claypole, dialogamos con los vecinos sobre la posibilidad de transformar lo que era un campito en una hermosa plaza con todo el equipamiento para el disfrute de la familia y especialmente de los niños", indicó el jefe comunal.

"En ese marco estamos inaugurando la nueva Plaza 20 de Junio. De ese modo con todo el equipo municipal continuamos generando espacios verdes para el disfrute de nuestros vecinos potenciando a Almirante Brown como el pulmón verde de nuestra región", indicó durante la recorrida el jefe comunal.

En la oportunidad se compartió una merienda junto a los vecinos y se brindó atención con los servicios que ofrece la Granja Educativa Municipal, el Instituto Municipal del Deporte y la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana entre otros organismos de la Comuna.

Allí se promovió por ejemplo el uso de la aplicación "Brown Previene" que ya descargaron y utilizan más de 50 mil vecinos de nuestro distrito.

Finalmente, se informó que en las arterias aledañas a este espacio público se realizaron trabajos de mejorado, mantenimiento, bacheo y limpieza, materializando una mejora integral de toda la zona.