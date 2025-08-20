Independiente vs. Universidad de Chile: suspendido tras enfrentamientos y heridos

Ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, un grupo de hinchas de Universidad de Chile arrancaron el conflicto: robaron una bandera de los fanáticos locales, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas a los simpatizantes del club de Avellaneda, situados en la parte baja.

La situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que intentó pero no fue capaz de abrir el portón que separa a ambas hinchadas. La voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones pero los violentos seguidores de la U no se marcharon y siguieron con su accionar: violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del Rey de Copas, que tuvieron que abandonar la tribuna e incluso algunos resultaron gravemente heridos.

Pese a los actos de vandalismo, la policía no intervino para controlar la situación, ya que la Conmebol ordenó que no fuera a ese sector, que está protegido solamente por algunos hombres de seguridad privada. Un accionar que dejó mucho que desear...

El partido se suspendió provisoriamente a los 20 minutos del complemento y los jugadores fueron al vestuario a la espera de la resolución que llegó minutos después y, como se esperaba, el duelo quedó suspendido después de una noche de extrema violencia.