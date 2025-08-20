Una tenista se convirtió en modelo de OnlyFans y cobra 1000 dólares por cita

Vickery ofrece material sensual en la plataforma OnlyFans desde el 13 de enero, fecha de su primera publicación.“El contenido es demasiado picante para Instagram: suscríbete y compruébalo por ti mismo. Tu tenista profesional favorita. Mi contenido más picante está disponible en PPV (pagar para ver) en los mensajes directos”, escribió en su descripción de perfil.

Todas las personas mayores de edad pueden acceder al contenido a cambio de USD 12.99 por mes. Cabe destacar, solo las personas que abonen están autorizadas a darle “likes” a las publicaciones, y varios posteos superan los 70 me gusta. Tras haber desembolsado más de dos millones de dólares como tenista, sumó otra entrada económica con fotografías sugerentes.

A principios de este año, la deportista se refirió a esta decisión en su vida en charla con el podcast Black Spin Global: “Sigo jugando al tenis, mi carrera sigue en marcha, pero también quiero hacer cosas más allá del tenis. Estoy empezando a explorar más oportunidades en las redes sociales”.

Más adelante, puntualizó en su participación dentro de la plataforma, en la que ella establece sus propios límites a la hora de cómo mostrarse frente a desconocidos. “Obviamente, hay distintos niveles en OnlyFans. Hay atletas como Nick (Kyrgios) y Alex (Muller) que van a publicar principalmente contenido de tenis y después está el otro extremo, que no es mi caso. Yo estoy en un punto intermedio”. “Lo abrí en enero y creció muy rápido. Ser tenista definitivamente ayudó a mi difusión. Estoy en una etapa en la que no muestro todo, pero me siento lo suficientemente cómoda. Me va muy bien”, manifestó.

“Tengo la mente muy abierta y no me importa lo que la gente piense de mí… además, es el dinero más fácil que he ganado y disfruto hacerlo”, disparó. Las declaraciones recogidas por el diario británico Daily Mail también detallaron un cambio de pensamiento de la protagonista por la revolución que despertó en la plataforma: “Nunca volveré a hablar mal de las chicas en OnlyFans en mi vida. Porque la cantidad que gané en los primeros dos días me abrumó. Realmente estoy sorprendida”.

Incluso, en ese ida y vuelta lanzó una llamativa confesión, al asegurar que pide una transferencia de USD 1.000 para verse con hombres. “Ya no tengo citas gratis debido al comportamiento de los hombres, ahora necesito un depósito previo a la cita, envíenme 1.000 y podemos hacerlo realidad”, sorprendió.

Su elección generó detractores por su trabajo fuera de las pistas, algo que no le preocupa en el día a día: “Obviamente, recibo algunos comentarios negativos pero eso es normal. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá críticas. Si no hiciera nada, igual recibiría críticas, así que prefiero estar en la plataforma y ganar dinero”.

En su presente como tenista, Sachia Vickery busca acceder al cuadro principal del US Open, el Grand Slam que más ha jugado en su trayectoria con seis participaciones y donde ha llegado como máximo a la segunda ronda. Estuvo seis meses sin jugar porque su último partido sucedió en febrero pasado, en México, pero no le pesó en su regreso para lograr una victoria contra la ucraniana Anastasiia Sobolieva (272). Ahora, debe enfrentar a la alemana Ella Seidel (105) y, de ganar, chocará contra la australiana Destanee Aiava (168) o la lituana Justina Mikulskyt (152) por un lugar en el main draw.