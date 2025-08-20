Redes sociales |

Tiene 18 años, ganó su primer millón de dólares en Only Fans y recomienda no trabajar

Lil Tay, una estrella de las plataformas para adultos, tildó de fracasadas a las mujeres que trabajan y también repudió a las que estudian en la universidad.

Una joven estrella de Only Fans, Lil Tay, criticó a las mujeres que trabajan cinco días a la semana y las que estudian en la universidad, luego de ganar su primer millón de dólares en la plataforma para adultos.

"Si tienes más de 25 años y todavía trabajas de 9 a 5, eres un fracaso", escribió en redes sociales la influencer de 18 años, cuyo verdadero nombre es Claire Hope.

"¿A quién le importa una mierda lo que piense la gente? Que se joda tu familia; la mía me echó, me repudiaron, ya no me hablan, ya no quieren saber nada de mí, pero ¿a quién le importa?", agregó sin cuidar su lenguaje.

Además, despreció la educación académica y afirmó que si hubiera ido a estudiar a la prestigiosa Universidad de Harvard, nunca habría ganado millones.

Un millón de dólares en tres horas

La influencer se unió a OnlyFans pocos días después de su cumpleaños número 18 y afirmó que ganó un millón de dólares en sus primeras tres horas en la plataforma.

En este contexto, sus palabras polémicas provocaron críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. "¿Así que vender tu cuerpo en línea no es un fracaso? Sí, claro…", escribió uno de los usuarios. "¿Ser enfermera significa que soy un fracaso? Trabajo de 8 a 5 en oncología ambulatoria, que es tratar a pacientes con cáncer. Me gusta pensar que no soy una fracasada y no creo que mis pacientes piensen eso tampoco", señaló otra usuaria.

El polémico posteo de Lil Tay tiene que ver con el récord de ingresos que logró en OnlyFans y del que compartió una captura de imagen en las redes. Allí se puede ver su cuenta personal, con más de un millón de dólares recaudados, donde se destacan el monto por suscripciones de 511 mil dólares, y los mensajes que le enviaron, con otros 486 mil dólares.

