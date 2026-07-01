Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

ZHOZHO energiza esta semana con un número de tres cifras, las cifras del dinero en puerta y de la rueda de la vida... es el 321

Numero 3: abarca el “Duende del triangulo”, es la trinidad, todo tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo trébol de tres hojas a tu lado dándote la suerte deseada, este mismo trébol es que puedes llevar contigo para que ese giro empiece a funcionar, al lado de tu Duende

Numero 2: abarca el Duende Del Mundo, dice que cuando estés abrumado por las dudas te dará fortaleza y valor para salir adelante y así conquistar lo que hace años esperas.

Numero 1: abarca el Duende de la fuerza, el que tira de las cadenas siempre para derrumbar todos los obstáculos que se presentan en día a día, es la unidad creadora y la fuerza.