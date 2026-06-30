Diego Santilli asume hoy como jefe de Gabinete

La primera actividad de Santilli como jefe de Gabinete será el miércoles, cuando reciba en Casa Rosada a los diputados y senadores libertarios, como un gesto para comenzar una nueva etapa.

En cuanto a su equipo, desde el gobierno informaron que Ignacio Devitt ocupará el cargo de vicejefe Ejecutivo y continuará desempeñando un papel clave en la relación con diputados y senadores del oficialismo. En tanto, Gustavo Coria, hombre de máxima confianza de Santilli y colaborador en el Ministerio del Interior, asumirá como vicejefe del Interior.

La distribución de funciones fue acordada en una reunión previa entre los tres funcionarios, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y administrativa del Ejecutivo.

En el oficialismo, aseguran que “El Colo” apostará a la eficiencia total y terminará con “prácticas de la casta” como las que tuvo Adorni, con designaciones sin control. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le puso número: aseguró que designó a 249 personas desde que reemplazó a Guillermo Francos.

“Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, apuntó el dirigente Rodolfo Aguiar, cabeza del sindicato.

En este marco, Aguiar también cargó contra Karina Milei: “La Secretaria General de Gobierno no se puede hacer la distraída, conoce bien cada una de las incorporaciones que en la administración pública ordenó el ex jefe de Gabinete”.

En paralelo, el Gobierno también buscará relanzar la comunicación oficial con el debut del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en las conferencias de prensa. El exdiputado pampeano se presentó el viernes pasado ante los periodistas acreditados y hará su primera aparición en el atril a las 11, en una dinámica que busca repetir semanalmente.

El regreso de las conferencias —suspendidas desde el 8 de mayo— servirá como antesala para la ceremonia de jura de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador.

Santilli, toda una vida en el sector público

Conocido como "El Colo", Santilli se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los 23 años.

Posteriormente amplió su formación en el exterior con estudios de Marketing en la Universidad de Berkeley, especializaciones en Mercados de Futuros y Opciones en Washington y en Administración y Gestión Pública en París.

Al regresar al país inició su carrera en la administración pública, donde ocupó distintos cargos en la Secretaría de Producción y Servicios, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones.

Su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de su trayectoria también presidió el Banco Ciudad y fue legislador porteño, diputado nacional y senador.

En 2009 asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula para la Vicejefatura de Gobierno.

Durante esa gestión estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño hasta 2021, cuando fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Del PRO al Gobierno de Javier Milei

En 2023 compitió en las elecciones primarias del PRO como precandidato a gobernador bonaerense, donde fue derrotado por Néstor Grindetti.

Un año después encabezó la lista de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras la salida de José Luis Espert.

Pocos días después de resultar electo legislador, el presidente Javier Milei lo convocó para asumir como ministro del Interior, cargo que ocupó desde el 10 de noviembre de 2025.