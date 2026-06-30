Diego Santilli juró como nuevo Jefe de Gabinete

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Diego Santilli aparece en la gestión con una carta de presentación para nada menor y que muchos en el ecosistema libertario envidian: el respaldo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. Sabe que es una oportunidad histórica para desarrollar una buena gestión y convertirse en un atractivo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

La distribución de funciones fue acordada en una reunión previa entre los tres funcionarios, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y administrativa del Ejecutivo.

En el oficialismo, aseguran que “El Colo” apostará a la eficiencia total y terminará con “prácticas de la casta” como las que tuvo Adorni, con designaciones sin control. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le puso número: aseguró que designó a 249 personas desde que reemplazó a Guillermo Francos.

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Santilli, toda una vida en el sector público

Conocido como "El Colo", Santilli se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los 23 años.

Posteriormente amplió su formación en el exterior con estudios de Marketing en la Universidad de Berkeley, especializaciones en Mercados de Futuros y Opciones en Washington y en Administración y Gestión Pública en París.

Al regresar al país inició su carrera en la administración pública, donde ocupó distintos cargos en la Secretaría de Producción y Servicios, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones.

A lo largo de su trayectoria también presidió el Banco Ciudad y fue legislador porteño, diputado nacional y senador.

En 2009 asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula para la Vicejefatura de Gobierno.

Durante esa gestión estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño hasta 2021, cuando fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En 2023 compitió en las elecciones primarias del PRO como precandidato a gobernador bonaerense, donde fue derrotado por Néstor Grindetti.

Un año después encabezó la lista de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras la salida de José Luis Espert.

Pocos días después de resultar electo legislador, el presidente Javier Milei lo convocó para asumir como ministro del Interior, cargo que ocupó desde el 10 de noviembre de 2025.