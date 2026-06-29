El Rojo confirmó la repatriación de Maximiliano Meza y la Academia le dio la bienvenida a Ulises Ortegoza en el inicio de sus renovaciones de plantel para el segundo semestre.
Con todos los ojos del planeta en el Mundial, Independiente y Racing presentaron su primer refuerzo en este mercado de pases. El Rojo confirmó la repatriación de Maximiliano Meza y la Academia le dio la bienvenida a Ulises Ortegoza en el inicio de sus renovaciones de plantel para el segundo semestre.
Meza, quien no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet, acordó la rescisión de su contrato con River y firmó por un año y medio con Independiente. "No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual", escribió el Rojo en el video de su presentación, en un fragmento de la canción Diez Años Después, de Los Rodríguez. "Lo mejor está por venir. Ya estoy en casa", cerró el jugador.
Meza, de 33 años, fue una de las principales figuras de Independiente en la obtenida Copa Sudamericana 2017, donde marcó un gol y dio una asistencia en la serie de la final con Flamengo. El futbolista, que también levantó la Suruga Bank 2018, había arribado en 2016 desde Gimnasia y se marchó en 2019 para jugar en Monterrey.
Por otro lado, Independiente hará uso de la opción de compra de Matías Abaldo, estipulada en 3.500.000 dólares por Defensor Sporting de Uruguay. Además, el club está en la búsqueda de un arquero y está cerca de cerrar a Juan Pablo Cozzani, exarquero de Platense que se desempeña en el fútbol de Arabia Saudita.
Por su parte, Racing pagó 1.500.000 por el 100% de la ficha de Ulises Ortegoza, quien se realizó la revisión médica y estampó el gancho por tres años y medio con la institución de Avellaneda. El argentino nacionalizado chileno tuvo mucho rodaje este año y se convirtió en pieza clave de su equipo.
Además, Racing se sigue moviendo en el mercado de pases: firmó Ortegoza y también ya llegó a un acuerdo por Alfonso Espino (lateral uruguayo que quedará libre del Rayo Vallecano el 1° de julio). La CD sigue buscando refuerzos para el plantel de Juan Pablo Vojvoda para el segundo semestre.
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