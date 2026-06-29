Independiente y Racing presentaron su primer refuerzo en este mercado de pases

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Por su parte, Racing pagó 1.500.000 por el 100% de la ficha de Ulises Ortegoza, quien se realizó la revisión médica y estampó el gancho por tres años y medio con la institución de Avellaneda. El argentino nacionalizado chileno tuvo mucho rodaje este año y se convirtió en pieza clave de su equipo.

Además, Racing se sigue moviendo en el mercado de pases: firmó Ortegoza y también ya llegó a un acuerdo por Alfonso Espino (lateral uruguayo que quedará libre del Rayo Vallecano el 1° de julio). La CD sigue buscando refuerzos para el plantel de Juan Pablo Vojvoda para el segundo semestre.