Así lo sostuvo el economista Lawrence Lepard, socio fundador de Equity Management, quien a su vez consideró que Rusia y China son los países indicados para esta vuelta a la ortodoxia monetaria que rigió a la economía mundial en el siglo XIX y la primera parte del XX.

Lepard desechó a Estados Unidos por estar “demasiado endeudado”, lo que implicaría que el dólar dejaría de ser, al menos desde su perspectiva, la moneda de referencia planetaria como viene siéndolo desde fines de la Segunda Guerra Mundial.

El patrón oro o gold standardfue el sistema monetario dominante desde la segunda mitad del siglo XIX hasta que en 1931 fuera abolido por Gran Bretaña, por entonces la principal potencia mundial, cuya moneda, la libra esterlina, era la referencia del comercio internacional como lo es en la actualidad el dólar estadounidense.

En el patrón oro, el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, ya que los bancos centrales –o las cajas de conversión- tenían la obligación de convertirlos cuando un particular lo demandara.

Tras el abandono de Gran Bretaña hace 89 años, el régimen fue paulatinamente dejado de lado por muchos países, hasta que tuvo su golpe de gracia en 1971 cuando Richard Nixon, por entonces presidente de Estados Unidos, desvinculara la relación entre el dólar y el oro.

En el actual contexto de emisión, doce años después de la crisis de la hipotecas que tuvo una salida similar por parte de la Reserva Federal, Lepard sostuvo en una entrevista concedida a la cadena Rusia Today que lo que él denomina “dinero gratuito” sirve para “mantener en pie” al actual sistema económico, pero que eso “está tocando a su fin”.

Para el economista de la escuela austríaca clásica el dólar es solamente “la camisa menos sucia de todas” pero que “los metales están poniendo de manifiesto” su verdadero valor.

“Es trágico y terrible y sus implicaciones pueden ser devastadoras”, alertó.

A la hora de buscar al país y la moneda que lideren su propuesta de regreso al patrón oro, Lepard indicó que “existen numerosos candidatos” entre los que no ubicó a Estados Unidos y al dólar, porque el país gobernado por Donald Trump “está demasiado endeudado y las cuentas no salen, sobre todo si tenemos en cuenta que no se puede ser dueño de la divisa de reserva mundial y tener unos intereses negativos sin que todo el sistema se venga abajo”.

El economista sostuvo que Rusia y China "liderarán de forma conjunta la vuelta a las divisas respaldadas por los metales preciosos", porque esos países "se han estado preparando para ello".

Por eso, advirtió que nadie debe sorprenderse si Moscú y Pekín se convierten en las dos primeras potencias en volver a una divisa respaldada por el oro "cuando todo salte por los aires".