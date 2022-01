Además, se dictó una sentencia contra su cadena de supermercados por el cobro indebido de los cargos "franqueo, emisión y/o envío del resumen de operaciones" en las tarjetas de crédito/compra de la propia compañía. En el fallo, la justicia decidió declarar "nula" por abusiva la cláusula contractual que permitía el cobro de esos cargos, ordenó el reintegro de las sumas ilegalmente percibidas y le aplicó una multa civil por el 30% del monto total cobrado.

Casi en modo permanente, los empleados de Coto denuncian malas condiciones de trabajo, "precarización" laboral por medio de contratos que, si bien son legales, se utilizan para pagar salarios más bajos que los de convenio. Y también han presentado numerosas denuncias por presuntas violaciones a los protocolos de bioseguridad dispuestos para prevenir la propagación de la Covid-19.

Del aceite mezcla y los fideos, a departamentos de lujo en Miami

Un empresario del nivel de Alfredo Coto no se amedrenta con los problemas arriba descritos. Además de enfrentarlos en la Argentina, busca nuevos horizontes para desarrollar todo su potencial emprendedor.

En Miami (Florida, Estados Unidos), el dueño de la polémica cadena de supermercados no vende ni galletitas, ni aceite mezcla, ni jabón. En esas playas, el excarnicero Coto se dedica al negocio inmobiliario y construyó y vende los lujosos departamentos del edificio "Aston Martin Residences", un emprendimiento desarrollado por él mismo y su hijo Germán.

El lujoso edificio está ubicado en Biscayne Boulevard 300, justo en el punto donde el río Miami se une con el océano Atlántico, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Por ello, a Alfredo Coto se le ocurrió construir viviendas exclusivas y lujosas y asociar el emprendimiento a la marca automotriz inglesa Aston Martin, tradicional proveedora de movilidad para James Bond

El edificio tiene forma de velero y 66 pisos, donde se distribuyen 391 departamentos que van de 70 a 300 metros cuadrados, incluidos siete penthouse con terraza y piscina privadas Además, el edificio contará con un hangar especial para aviones privados en el Aeropuerto de Miami y en la planta baja habrá un muelle para embarcaciones.

Los precios de estos departamentos arrancan por encima de los 500 mil dólares (los de 70 m2) y llegan a varios millones.

Pero Coto no solo es especialista en 2x1, 5x6 y otras ofertas. Al comprador del mejor penthouse de su edificio (valuado en 50 millones de dólares), don Alfredo le regala un Aston Martin deportivo exclusivo cero kilómetro. ¡Eso es una promoción!

El lujoso edificio estará terminado y habilitado Aún no se sabe si en la planta baja, Alfredo Coto abrirá una sucursal del supermercado con el que se hizo rico en la Argentina, claro que el eslogan pasará de "Yo te conozco a "I know You".

Una vida de grandes contrastes que comenzó en una carnicería y llegó al máximo lujo de Miami.