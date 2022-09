Alquileres: aumentos del 70% en septiembre

"Las problemáticas que afectan al sector son, ante todo, dos. Y se encuentran totalmente interrelacionadas: la falta de oferta y el aumento de los cánones locativos", destacó Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA).

En diálogo con DIARIO POPULAR, Liotto explicó: "Naturalmente, a una baja de la oferta el mercado responde con suba de precios, razón por la cual estamos viendo aumentos que en otro contextos habrían sido impensables y que, en el mes de septiembre, se ubican por encima del 70% anual".

Poca oferta de 2 y 3 ambientes

La escasez se hace particularmente aguda en el segmento de dos y tres ambientes, donde lo poco que aparece en los buscadores en su mayoría cotiza en dólares y está dirigido al usuario temporario.

"La sanción de la Ley de Alquileres llevó a que muchísimos propietarios quitaran sus unidades de alquiler para ponerlas a la venta. Esto ha sido especialmente duro en el segmento de los departamentos familiares (2 y 3 ambientes), que prácticamente desaparecieron del mercado locativo", detalló.

Liotto consideró: "Claramente el mercado de alquileres continúa sufriendo los mismos problemas con los que viene cargando en los últimos años, fruto de la falta de avance en la solución de su principal drama, que es la actual Ley de Alquileres".

Las expensas

El panorama de por sí complicado dentro del mercado locativo para vivienda se agrava con el agregado de la suba de tarifas, que a partir de este mes comenzará a hacerse sentir con diferente intensidad en el presupuesto de las familias y los consorcios.

Según Gabriela Saldivia, especialista en propiedad horizontal, el aumento de las tarifas de gas y electricidad no tendrá un efecto inmediato sobre las expensas, ya que al ser escalonada la quita de subsidios el peso más significativo de la suba del gas llegará en meses templados, cuando el consumo es menor. "En cambio, sí lo vamos a ver reflejado en las facturas el próximo invierno", explicó.

"A nivel particular de cada unidad funcional es otro tema, ya que la quita del subsidio va a impactar en el bolsillo y cuando el dinero no alcance se va a resentir el pago de expensas, con el consiguiente aumento de la morosidad", advirtió.

Según recordó, "en pandemia aumentó mucho el número de morosos (llegó casi al 50%). Ahora bajó, pero la quita de subsidios, el atraso de los salarios y la inflación pueden hacer subir de nuevo índice. Y como los gastos consorciales se deben pagar, la morosidad va a implicar un aumento de las expensas para compensar la deuda de los morosos".

En cuanto al consumo de luz de los consorcios, Saldivia señaló que no afecta tanto porque "la mayoría tienen luces LED de bajo consumo y tienen interruptores automatizados". En este sentido aclaró: "No se puede establecer una generalización porque tiene mucho que ver las particularidades de cada consorcio (si tiene muchos ascensores, si tiene bombas, calderas, etc.)".

La Ley de Alquieres es como Godzilla

En este contexto, los cambios en la ley de Alquileres que se reclaman desde hace meses se hacen esperar. "El hecho de que el Congreso continúe sin tratar la reforma de la Ley de Alquileres (que había sido prometido para marzo-abril de este año), implica una total desidia para miles de familias argentinas que no pueden encontrar o pagar un techo que se ajuste a sus necesidades y posibilidades", señaló Liotto.

"Lo peor -agregó- es que ya existe un proyecto, redactado por varios bloques de la oposición, el cual toma las recomendaciones que hicimos desde las entidades del sector (vuelta a contratos de dos años, ajustes por acuerdo entre partes y beneficios impositivos para quienes vuelquen sus unidades al mercado de alquileres) y que sabemos que son las adecuadas para que el mercado retome su vitalidad", destacó la titular de CUCICBA.

En tanto, el agente inmobiliario Oscar Puebla fue más contundente al afirmar: "La ley de alquileres actual es como Godzilla, ese monstruo verde que nos perseguía en las películas japonesas de bajo costo, pisando y rompiendo todo. Los daños generados por esta ley son tan grandes que ahora lo que pedimos es que solo la dejen sin efecto".